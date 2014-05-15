抗議中國騷亂後越南總理指出形勢嚴峻

圖片版權 Getty Image caption 阮晉勇指出形式十分嚴峻，一些地方有人違反了法律，破壞了工廠製造設施，包括一些外國投資者的設施。

在越南發生反對中國的民眾抗議和騷亂後，越南總理阮晉勇發通知說肯定了民眾抗議的合法性，但也指出有人破壞工廠設施違法了法律。

越南總理阮晉勇向越南公安部、中央機關和地方政府領導人發出緊急信件說，針對中國在南海安置非法981鑽井平台的抗議是正當合法的行動。

阮晉勇指出形勢十分嚴峻。他指出在一些地方有人違反了法律，破壞了工廠製造設施，包括一些外國投資者的設施。

他說這些人還違抗執法官員，破壞公共秩序，影響了生產和正常活動，破壞了投資環境，影響了黨和政府的外交政策。

他還要求嚴厲處置那些違法者，確保公共秩序和商業活動的安全，並向外國使館和投資者解釋越南的政策。越南致力於確保外國人，外國企業和外交官在越南的安全。

越南計劃和投資部長裴光榮（Bui Quang Vinh）也發出信件表示不能讓類似事件重演。

裴光榮說，越南中央政府和地方政府已經採取了果斷措施，立即制止類似的行動，確保不再發生。當局還要採取措施處置肇事者，保護企業公司在越南的財產和生產活動。

與此同時北京外交部發言人華春瑩說，越南發生的暴力同越南方面近日來同國內反華勢力和違法者的互動有關。

中國和越南這兩個亞洲的共產黨國家有密切的經貿關係，但是兩國在西沙群島和南沙群島的主權爭端經常導致外交關係緊張。

（編寫/責編：橫路）