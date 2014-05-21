尼泊爾訓練警察「帶笑執勤」
- 2014年 5月 21日
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由於尼泊爾人投訴警察粗暴無禮，尼泊爾警察需要接受訓練，執勤時要更謙虛有禮。
尼泊爾警方發言人表示，向全國警隊派出超過600名訓練員，訓練警員在執勤時候微笑更多和更親切。
尼泊爾當局稱之為「帶笑服務」運動。
在當地的BBC記者說，尼泊爾政府希望借這次訓練計劃改善警隊的公眾形像。
該國警察近年曾被指使用過分暴力付民眾示威。
尼泊爾警方發言人說，訓練員到全國75個區域教導警察人員「怎樣更友善、更謙虛和有禮貌。」
尼泊爾警方表示，希望這些訓練同時為全國6萬7千名警員的工作模式帶來正面的改變。
（編譯：葉珊/責編：董樂）