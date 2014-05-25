美國警方證實加州校園槍擊案槍手身份

圖片版權 Reuters Image caption 埃略特行兇前曾在youtube上傳一段視頻。

美國警方證實，加州大學聖巴巴拉分校附近造成7人死亡的槍擊案兇手是22歲的埃略特·羅傑。

埃略特是好萊塢大片《飢餓遊戲》的助理導演彼得·羅傑的兒子。

警方在新聞發佈會上說，埃略特在學校公寓內將三名室友刺死。他然後駕駛一輛黑色寶馬汽車，並從車上用自動武器隨意射擊。

之後，他與警方發生交火，並在逃離時撞上一輛停泊的轎車停下。隨後警方發現嫌疑人已在車中死亡，頭部中彈，現場發現一支半自動手槍。

聖巴巴拉縣警長布朗說，埃略特·羅傑顯然是在與警方交火時自殺身亡。

布朗說，這個「混亂和錯綜複雜的案件」有多個犯罪現場。

調查人員說，埃略特行兇前在youtube上傳一段視頻，不滿上大學後沒有交上女友，並聲稱要懲罰女性。

布朗警長說，埃略特離開自己的公寓後前往住著不少女生的聯誼會房子，並大力地敲門。

布朗說，人們沒有開門，埃略特隨後在街上將三名婦女射擊，打死兩人。

埃略特然後開車前往加州大學聖巴巴拉分校海邊校園，向人們隨意開槍，其中6名受害者是在一家熟食店被打死。

這次槍擊案造成7人死亡，7人受傷。

布朗表示，很顯然，槍手在作案時「嚴重精神錯亂」，「這明顯是一個瘋子在作案」。

他說，當局已在星期五的槍擊案後取回三支半自動手槍。所有這些武器都是合法購買，並登記在埃略特名下。

圖片版權 AP Image caption 加州民眾悼念槍擊案遇難者。

（編譯/責編：蕭爾）