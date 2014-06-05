加國蒙克頓多名警察被射殺全市大搜捕
- 2014年 6月 5日
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加拿大城市蒙克頓（Moncton）警方封鎖道路追捕一名周三槍殺3名警察，打傷另外兩名警察的兇手。
官員說嫌疑人是24歲的賈斯廷·布爾克(Justin Bourque)，他在周四上午多次被人看到。關於警告民眾留在家中鎖好門。
兩名被打傷的皇家加拿大騎警(RCMP)官員正在接受手術，據說他們目前傷勢穩定。
皇家加拿大騎警的警長馬琳·斯諾曼警告說，嫌疑人攜帶有大殺傷力的武器。她還說警方並不掌握這個年輕兇手的情況。
警官周三在當地時間晚上8點接到報警說在城鎮西北部有持槍者，他們趕往現場時被人開槍打中。
目擊者簡·麥克阿芬-斯蒂爾斯對加拿大媒體說，他們打開了家裏房間的窗戶，看到嫌疑人正在穿過，他肩上背著步槍。
她說嫌疑人身穿迷彩服，他頭上系著帶子，還有一支槍，似乎他還拿著一支弓。
(編寫/責編：橫路)