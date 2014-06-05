歐盟反對以色列在被佔領土建定居點計劃

圖片版權 Reuters Image caption 現在有大約56萬人住在定居點，而在佔領區設立定居點也是巴以和談的障礙之一。

歐盟敦促以色列政府取消在被佔的東耶路撒冷和西岸建設1500個定居者新居的決定。歐盟表示他們對以色列的建造計劃感到失望。

周四以色列公布在西岸興建猶太人定居點住房的招標書，回應巴勒斯坦組成包含哈馬斯的聯合政府。

在宣佈的時候，以色列住房部長亞萊爾說，這是猶太複國主義對巴勒斯坦組成聯合「恐怖」政府的恰當回應。

亞萊爾並且說，1460套住房興建工程招標，只是「一個開端」，以色列將哈馬斯視為激進反猶太人團體，堅持不會與該組織合作。

巴勒斯坦行政當局則說，以色列的做法是「極為嚴重的侵害」，表示將向聯合國大會與安理會提出申訴。

招標動工的地點分別是在西岸興建900套住房、東耶路撒冷興建560套住房，亞萊爾說，以色列有責任和權利在其「國內」任何地方興建住房、以降低房價。

不過，在今年四月巴以和談未瓦解之前，曾經擔任以色列主談代表的以色列司法部長利夫尼說，這個決定「政治上是個錯誤」，只會削弱以色列拉攏世界對抗哈馬斯的能力。

美國駐以色列大使沙皮羅在接受以色列軍方電台採訪的時候則表示，不論巴勒斯坦組成何種過渡政府，美國都會反對在西岸興建猶太人定居點。

美國國務院發言人則形容以色列的做法「無助於」中東和平、也是「非法」。

還有外電報道說，預期以色列政府會在下個星期宣佈進一步在猶太人定居點興建另外1800套住房的計劃。

（撰稿：威克，責編：橫路）