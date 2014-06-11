世界杯倒計時 巴西總統稱一切凖備就緒
- 2014年 6月 11日
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2014巴西世界杯足球賽明天即將開幕，巴西總統羅塞夫今天表示，不論是場內還是場外，一切已經凖備就緒。
羅塞夫通過電視發表講話，她表示巴西人民的決心擊敗了「持悲觀論者」。
她駁斥了那些關於舉辦世界杯預算超支的批評，表示舉辦世界杯將給巴西留下持久的基礎建設遺產。
在距離巴西世界杯開幕剩下不到48個小時，羅塞夫說，世界杯遊客不會把巴西的基礎建設「裝進行李箱」帶走，基礎建設將留下來讓每個巴西人受益。
示威抗議
過去一年裏巴西發生多次示威抗議反對巴西舉辦世界杯，抗議籌辦世界杯管理不善，浪費龐大成本。
巴西聖保羅和里約熱內盧的地鐵罷工，也威脅到世界杯開幕賽以及閉幕賽的進行。
巴西世界杯組委會負責人特拉德對BBC表示，罷工會是一場「噩夢」，但比賽已經凖備就緒，「球場內會上演一場秀」。
他承諾巴西會交出漂亮的成績單。
舉辦費用
羅塞夫為舉辦世界杯110億美元的預算辯護，批評者說舉辦世界杯搶走了政府在醫療衛生和教育方面的投資，但羅塞夫說這種說法是錯誤的。
羅塞夫說，2010年至2013年期間，巴西政府在醫療衛生和教育的投資是興建足球場的好幾倍。
「請放心，世界杯的財務賬目有國家審計機構詳細嚴格審查。」
巴西世界杯將在周四（6月12日）開幕，巴西和克羅地亞之間的開幕賽在聖保羅舉行。
（編譯：友義 責編：李莉）