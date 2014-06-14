烏克蘭危機：俄羅斯譴責使館遭到攻擊

圖片版權 Reuters Image caption 一名烏克蘭抗議者在俄羅斯駐基輔大使館附近砸毀汽車。

烏克蘭人在俄羅斯駐基輔大使館外的示威抗議發生暴力衝突，俄羅斯對此反應憤怒。

烏克蘭抗議者砸毀大使館窗戶，並向大使館投擲汽油彈。

情緒激憤的抗議者還焚燒俄羅斯國旗，砸雞蛋，並翻倒俄羅斯外交車輛。

俄羅斯對發生在駐基輔大使館外面的暴力抗議活動反應憤怒，指控烏克蘭警察漠視攻擊，「嚴重違反國際道義和責任」。

俄羅斯坦克

與此同時，北約公布了圖像，並表示這些圖像支持了烏克蘭所指稱的俄羅斯坦克車跨越邊境進入烏克蘭的說法。

俄羅斯否認派遣坦克車進入烏克蘭東部地區協助親俄羅斯叛軍。

北約公布的圖像顯示T-64坦克車先出現在俄羅斯靠近烏克蘭的軍事凖備區，然後再出現在烏克蘭境內。

烏克蘭的裝甲車輛外面塗有記號和迷彩偽裝，而圖像上面的坦克車則沒有記號和迷彩圖案。

北約表示，這些圖像對俄羅斯在烏克蘭東部地區的角色「提出了重大的質疑」。

圖片版權 AFP Image caption 烏克蘭一架Il-76軍用運輸機遭遇防空火力襲擊並墜毀。

嚴重關切

與此同時，美國國務卿克里對俄羅斯外長拉夫羅夫表示，對烏克蘭軍用運輸機在東部地區被親俄羅斯分離分子擊落表示嚴重關切。

拉夫羅夫則呼籲美國使用影響力，促使烏克蘭停止在東部地區的武裝行動。

克里也對俄羅斯駐基輔大使館遭到攻擊表示譴責。

（編譯：友義 責編：立行）