韓國哨兵朝韓邊境打死5人後潛逃

圖片版權 Reuters Image caption 韓國和朝鮮邊界兩邊駐防嚴密。

韓國官員表示，靠近朝鮮邊界一個哨站星期六（6月21日）一名士兵持槍亂射後逃亡，有5人死亡，5人受傷。

駐守韓國江原道高城郡的韓陸軍某部隊前哨發生哨兵持槍亂射事件，韓國國防部說，開槍士兵目前攜實彈潛逃中。

目前還不清楚該名士兵開槍亂射的動機，韓國軍方正在全力搜索。

法新社引述韓國軍方一名發言人說，「他開槍打死5名同袍士兵，打傷另外5名，然後帶著步槍和彈藥逃亡。」

韓國和朝鮮關係持續緊張，但沒有任何跡象顯示這起事件和朝鮮有關。

韓國和朝鮮在各自的邊界駐守有數萬名部隊，是世界上駐守士兵最多的邊界之一。

（編譯：友義 責編：立行）