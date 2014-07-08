強颱風「浣熊」肆虐日本沖繩島

圖片版權 AFP Getty Image caption 颱風「浣熊」所到之處一片狼藉

由於強颱風「浣熊」的來臨，當局敦促日本沖繩島的數萬居民撤離該島。

颱風「浣熊」星期二（8日）橫掃日本南部島嶼，帶來強風和暴雨。

天氣預報說，風速每小時達252公里，並警告可能有巨浪。

當地的一些航班已經被取消，學校也被關閉。

當地電視台的畫面顯示棕櫚樹被風推倒。當地政府督促那裏的48萬居民不要出門，或是到社區中心去躲避。

沖繩的警察說，至少有3人，包括一名83歲的老婦人受傷。海事官員說，一名62歲的漁民據報失蹤。

日本氣象廳發言人昨晚（7日）表示，颱風將帶來前所未有的強風和暴雨，呼籲人們盡量不要外出從事不必要的活動。

據報，大約有5萬戶人家停電，一家煉油廠也停止運營。

中國以及台灣當局也發出通知，警告船隻避開風暴。

據當地居民對BBC表示，大多數需要轉移的居民已經做了轉移。

沖繩島位於日本島嶼的最南端，由幾個島嶼組成，那裏有幾個主要的美軍基地，大約有26000美軍常住在那裏。

當地軍官已經從一些空軍基地轉移了一些軍用飛機。

但BBC在東京的記者傅東飛說，在過去的幾個小時，該風暴已經被降級，當它經過中國東海時預期其風力還會進一步減弱。

（編譯：凱露/責編：董樂）