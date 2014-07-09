航班延誤 機長為被困乘客買比薩餅

圖片版權 AP Image caption 機長布拉德納說，「從旅客登上飛機的那一刻，直到他們下飛機，我要對他們負責。」

一架飛機在美國懷俄明州停機坪等待的時候，機長為機上被困的乘客們叫了比薩餅外賣。

飛機當時因為目的地丹佛的雷電天氣而被改航線到夏安等待天氣好轉，機長布拉德納在等待期間為自己的乘客們訂購了50個比薩餅。

乘客們說，當機長通過揚聲器宣佈叫了比薩餅的時候，全機艙的人都報以熱烈的掌聲。

這架從首都華盛頓飛往丹佛的航班最終抵達目的地。

布拉德納表示，當飛機在夏安降落之後，自己就訂購了這些比薩餅。

他對一家華盛頓的媒體表示，自己當時也很餓，不過他訂了這些快餐是因為自己堅信視乘客如家人。

他說，「從旅客登上飛機的那一刻，直到他們下飛機，我要對他們負責。」

（編譯：林杉 / 責編：路西）