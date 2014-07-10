中國工人因討薪在中國駐巴哈馬使館外示威

圖片版權 AFP Image caption 在巴哈馬拿騷海灘興建的這座大型旅遊度假中心總投資為34億美元，其中中國投資26億美元。

位於加勒比海的巴哈馬（Bahamas）群島有大約50至60名中國建築工人星期三在中國駐巴哈馬大使館門外就中資公司欠薪舉行抗議。

示威者稱已有半年多未獲發工資，並要求使館協助他們回國。

這些中國工人受雇於中國建築國際集團的一間子公司——中國建築美洲公司。該公司正在巴哈馬首都拿騷（Nassau）修建耗資35億美元的巴哈·瑪（Baha Mar）酒店及賭場項目。

美聯社說，幾十名工人頭戴安全帽從建築工地步行數公里，走到當地中國大使館，要求與大使館官員會面。

據當地媒體報道，約60名頭戴黃色安全帽、身穿橙色安全反光衣的中國工人，在星期三中午步行抵達中國駐巴哈馬大使館門外，但兩個小時後，示威工人仍不清楚是否可以派人進大使館表達訴求。

後來警方抵達，並一度封鎖出入口。幾名警察將中國工人攔在使館對面的停車場內，兩部警車也停在使館門外。

這些中國建築工人投訴稱，他們自去年底就沒有獲發工資，但他們向公司投訴時，卻受到了威脅。

這些中國建築工人稱，他們步行前往中國駐巴哈馬大使館，是為了尋求安全保護。

巴哈·瑪酒店及賭場項目外事部資深副總裁羅伯特·桑茲（Robert Sands）發表聲明說，「巴哈·瑪對參與該項目的所有工人都予以公平和平等的對待」。

聲明證實，示威者是中國國營建築公司的工人，並稱將支持中國國營建築公司對其工人提出的投訴展開調查。

在巴哈馬拿騷海灘興建的這座大型旅遊度假中心項目將為當地創造1.2 萬個就業機會，推動該國經濟增長10%。

中國投資方為中國建設工程公司和中國進出口銀行，中建公司將分期分批派遣大約7000建築工人前往巴哈馬參加工程項目。

度假中心包括擁有2250房間的四家酒店，一個高爾夫球場，一個會議中心，商業街區以及一家號稱加勒比最大的賭場。

上個月，香港南華早報援引美中經濟安全審查委員會報告稱，中國進出口銀行為巴哈馬群島造價35億美元的巴哈·瑪度假村及賭場提供了大部分資金。

該委員會指出，中國投資項目對加勒比海經濟產生影響，導致該地區人士對此越來越不滿，特別是中國堅持大量使用中國建築工程分包商和工人。

該委員會以巴哈·瑪度假村為例說，預計該度假村將雇用約7000名中國員工，後來人數減了一半。

（編譯/責編：蕭爾）