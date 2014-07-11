美國呼籲南海爭執各方停止加劇緊張局勢

圖片版權 AFP Image caption 中國近期在中越糾紛海域設置鑽油平台引發越南方面派船隻抗議。

美國周五（11日）表示，希望北京和其競爭對手自願凍結加劇南中國海領土爭端的行動。

美國國務院亞太事務副助理國務卿福克斯周五在智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）舉行的「南海局勢暨美國政策」研討會中，首度提出各方凍結當前行動的具體建議。

福克斯說，南海緊張局勢並非由任何一方所挑起，但他重申，美國認為中國的挑釁性與單方面的行動，引起了各界對北京是否願意遵循國際法規原則的嚴重關切。

這些建議明顯針對中國近期在中越糾紛海域設置鑽油平台，以及中國限制菲律賓運補給及填海設置跑道等，美方認為這些動作都是中國意圖改變區域現狀的表現。

華盛頓想要東南亞聯盟10個成員國與中國舉行一次「真正的和實質性的磋商」。

希望達成一項類似於東南亞聯盟在2002年達成的《南海各方行為宣言》式的協議，朝著簽署一項正式的《海洋行為凖則》方向發展。

福克斯說：「我們已經呼籲對南中國海宣示擁有主權的國家澄清和同意一項自願凍結某種可能導致爭端升級和造成不穩定局勢的行為和活動。」

福克斯說，他已經向中國和東盟遞交了他的詳細建議。

一名美國官員說，在本周舉行的中美年度戰略與經濟對話中，這一問題再度被提及，但他拒絕詳細說明中方的反應。

中國聲稱，它擁有南中國海的90%，但文萊、馬來西亞、菲律賓、越南和愛玩也聲稱部分擁有南海主權。

據信，南海主權爭端的有關海域擁有豐富的油氣儲藏和漁業資源。

最近幾周，南中國海爭端有所升溫，包括越南發生的反華暴力示威，抗議中國海洋石油公司在河內聲稱擁有主權的南海海域內勘探石油的舉動。

福克斯說，凍結行動應包含什麼因素最終將由聲稱對南中國海擁有主權的各國決定。

但他表示，這些因素可以包括重新承諾不再建設新的邊哨，或奪取另一個主權聲稱國在2002年《南海各方行為宣言》以前已經佔領的領土。

福克斯還補充說，各國還可以澄清哪種行動是挑釁性的，哪種行動只是維持2002年以前就已經存在的現狀。

福克斯最後說：「我們提出這個意見只是為了拋磚引玉，以引起相關各國對減少緊張局勢和解決這些糾紛進行認真的討論。對南海聲稱擁有主權的各國應該走到一起，就凍結的參數達成一致。」

菲律賓在六月份呼籲所有當事國在南中國海停止一切可能引起的緊張施工活動。

（編譯/責編：尚清）