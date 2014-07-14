沉沒意大利豪華郵輪開始充氣浮水工程
- 2014年 7月 14日
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工作人員開始在2012年觸礁沉沒的意大利郵輪科斯塔康科迪亞號工作，令其浮出水面。
預料需要耗時6到7天，這艘大型豪華郵輪才能完全脫離沉沒狀態。
隨後科斯塔康科迪亞號將被拖往位於意大利的母港熱那亞，凖備拆解。
2012年1月，這艘世界上排名數一數二的豪華遊輪在意大利地中海海域的吉利奧群島觸礁、然後傾斜、半邊船身沉沒。
有關部門在去年9月將科斯塔康科迪亞號（亦稱歌詩達協和號、協和號）傾斜的船身扶正。
不過仍有部分船體沉在水中，依靠6個鋼製平台支撐，並有工程人員形容本次工作是「史無前例」。
施工人員表示，浮水工程將會非常複雜，第一階段尤其危險，因為船體在這個階段將脫離支撐的平台。
目前還尚未尋獲一名印度籍罹難服務員的遺體，工程人員說，一旦船隻返回母港就會開始搜尋。
（撰稿：威克，責編：）