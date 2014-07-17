加沙衝突：以色列宣佈發起地面軍事行動

圖片版權 AFP Image caption 以色列導彈擊中加沙房屋

以色列說，已經恢復了該國名為「保衛邊緣」的軍事行動以 「回應哈馬斯的攻擊」

以色列軍方表示，此一回擊巴勒斯坦激進組織「持續火箭攻擊的行動」，「顯著地打擊了」控制加沙地帶的哈馬斯組織。

周四哈馬斯和以色列之間曾經達成了為時5個小時的所謂人道停火協議，但是停火期限一過之後，雙方立即恢復向對方的攻擊。

以色列國防軍在聲明中說「在經過為期10天來自地面、空中以及海上的哈馬斯攻擊，還有多次拒絕緩解局勢的提議之後，以色列國防軍在加沙地帶發起了地面行動」。

以軍表示此次行動的目的是「建立一個以色列居民可以安心和安全居住，沒有持續恐怖襲擊的實際環境，同時給予哈馬斯顯著地一次打擊」。

巴勒斯坦的通訊社報道說，以色列正在以飛機空襲和地面以及海上艦艇炮擊的方式攻擊加沙。

以色列的媒體報道說，這次地面行動的主要目的之一是摧毀疑似激進組織用來滲透人員到以色列境內的地道。

以軍方面說，從7月8日以來，他們向加沙發動了1960次的襲擊，而激進組織則向以色列發射了大約1380枚火箭。

聯合國表示，加沙地帶至少有1370棟房舍被毀，最近發生的衝突令1萬8千多人被迫逃離家園。

加沙地帶的官員說，以色列發動的攻擊造成227名巴勒斯坦人死亡；迄今所知，至少有1名以色列人死於哈馬斯所發射的火箭。

聯合國說，死於以色列在加沙軍事行動的多數是當地平民。

以色列則指稱哈馬斯將所屬的武裝設施藏匿在平民居住區內。

（撰稿：威克，責編：李莉）