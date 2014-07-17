烏克蘭聲稱俄羅斯越界擊落該國作戰飛機

圖片版權 Getty Image caption 被擊落的是圖中相同的蘇25型對地攻擊機

烏克蘭政府發言人說，一架該國對地攻擊機在其國境內執行任務時，被俄國空軍擊落。

烏克蘭國安與國防委員會發言人萊申科說，這架攻擊機是在周三夜間被擊落的。

萊申科說，飛機在當晚大約7時被擊中，飛行員彈射逃生，隨後獲救。

在網上流傳的業餘影像顯示一架飛機在烏克蘭東部城鎮盧甘斯克的上空被擊中。

當地的親俄武裝說，他們周三在馬林甫卡邊界地區作戰時，擊落了一架蘇25型攻擊機。

本周一，烏克蘭方面曾經指責俄國擊落一架安26型運輸機，據報機上人員不是死亡就是被俘。

烏克蘭方面認為，由於親俄武裝沒有對空導彈，因此不可能是親俄武裝擊落這些飛機。

美國決定因為烏克蘭局勢而加強對俄羅斯的制裁，俄國總統普京對此作出強硬的反應，稱如此將令美俄關係進入「死胡同」。

美國與歐洲由於認為俄國支持烏克蘭親俄武裝，因此對俄國採取制裁

（撰稿：威克/責編：董樂）