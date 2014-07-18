作「改善關係突破口」韓媒訪日團拜訪安倍

圖片版權 Reuters Image caption 安倍與韓媒訪日團的會談包括翻譯內容在半小時之內（資料照片）。

由韓國主流傳媒高層組成的訪日代表團周四（7月17日）下午到東京首相官邸禮節性拜訪首相安倍晉三的消息，周五在日本引起不少大小傳媒關切。

日本內閣府官房也在官網上高調宣傳這一日韓關係新動向，公開安倍與約10名韓國傳媒訪日團成員會談的5分44秒錄像。

在攝像機前，安倍對韓媒訪日團成員說，「歡迎各位來到官邸。你們是對韓國社會起著重要角色的各傳媒的領導人，我很感謝你們訪日」。他接著說，「日本與韓國不僅是自由、民主、基本價值觀共有的鄰國，而且戰略關係共有」。

他說，「日韓之間確實存在一些困難，但正因如此，才需要坦率對話，希望以面向未來的觀點，發展日韓關係」。

韓媒訪日團團長、韓國《朝鮮日報》主筆宋熙永說，「作為改善韓日關係的突破口，我們訪日團來到日本，在這次訪日中，我們知道很多日方人士持有改善韓日關係的熱切意願」，他還表示，「如果首相先生有直接與韓國和韓國國民說的話，我們將誠摯傳達」。

隨後內閣官房清場、雙方繼續會談。從日本政府每天公布的「首相日誌」來看，安倍與韓媒訪日團的會談包括翻譯內容在半小時之內。

韓方事後透露，他們向安倍表明了對日本內閣決定容許集體自衛權持有懸念，而日方則解釋了內閣決定的立場和日朝在解決綁架日本人問題上談判的進展等。

「中韓合作」易轍？

韓媒訪日團拜會安倍的動作是在中國國家主席習近平本月初訪韓剛過半個月、中日記者本周一在東京舉行的交流會議上激烈爭執後三天發生，曾經懷疑「中韓合作針對日本」和對中日傳媒記者交鋒印象仍記憶猶新的日媒也對韓國迅速地轉折感到詫異，雅虎日本等平時不太關注外交新聞的非主流傳媒也把消息作了頭條。

不過對安倍來說，也許韓媒訪日團的拜訪只是公開了日韓正迅速改善關係的動向而已，周四安倍與韓媒訪日團會面前，還與預定下周訪韓的東京都知事舛添要一會面。據時事通信社報道，安倍對舛添說，「感謝你徹底從事的都市外交，如果知事訪問能為日韓關係好轉起作用，非常令人高興」。

而共同社也引述多個日韓外交界的消息說，日韓政府正調整7月23日在首爾召開日韓外交部司長級會談，討論日軍慰安婦等兩國爭執的認識議題，此外日韓外長也凖備在8月出席緬甸舉行的國際會議期間會談。

在雅虎日本網上，已有網民預測日韓關係改善日程是韓媒訪日團拜會安倍-日韓司長級會談-日韓事務次官級（頂級官僚）會談-日韓部長級會談-日韓首腦會談。

在Biglobe等非主流日媒網上，有些分析韓國迅速轉換對日關係的看法，認為經濟問題、朝鮮事務和美國壓力是韓國改弦易轍的原因。

（責編：蕭爾）

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