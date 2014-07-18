多國航空停飛或繞飛烏克蘭領空

圖片版權 AFP Image caption 多國航空公司宣佈停飛或繞飛烏克蘭領空

馬航MH17航班在烏克蘭懷疑被擊落後，多國航空公司均紛紛宣佈停飛或繞飛烏克蘭的領空,避開這個危險區域 。

馬航已經實時宣佈繞開烏克蘭空域。馬航公布的聲明稱，該公司所有歐洲航線航班將避免原有航線，改飛其他替代航線。

這次馬航航班墜毀，被質疑馬航選擇危險空域。不過馬航回應指該空域是安全的。

國際航空運輸聯盟（IATA）稱，馬航班級所取航線並未受到禁飛管制。歐洲航空安全組織（Eurocontrol）表示，該客機出事前顯然飛行與約1萬米高空，這是得到授權的飛行高度，烏克蘭當局只封鎖了低於該高度的空域。

美國航空安全部門今年4月曾經發出通知，警告飛行員在飛越及靠近烏克蘭領空時存在風險。

據民航界人士分析，因制定航線與行權的因素，俄羅斯空域普遍開放給中國航班。在中國南部起飛，譬如香港和廣州的航班，包括東航，南航，國航的航班，都會經過該空域。

該空域是歐亞航空的重要空域，對於航空公司們來說，航線較短，省油省時。

已經宣佈繞飛的航空公司包括荷蘭皇家航空公司、德國漢莎航空公司、法航、俄羅斯航空、俄羅斯洲際航空、英國維珍航空以及土耳其航空公司等，其中多家航空公司的繞行決定即刻生效。

英國航空緊急表示，除了英國倫敦往返烏克蘭首都基輔的定期航線外，該航空公司將暫停使用烏克蘭空域。

印度航空發言人稱，該公司已調整航線避免使用烏克蘭空域。捷特航空（Jet Airways）表示，自烏克蘭爆發衝突以來，該公司往來歐洲的航班都已不飛經烏克蘭空域，為保護乘客安全，公司將繼續避開烏克蘭空域。

這兩家航空公司都未透露有多少航班受到了影響。

中國國家民航局表示，中國民航局已要求國內所有飛越烏克蘭的航班繞飛，以避開17日馬來西亞航空公司MH17航班墜毀的事發空域。據了解，目前中國的航空公司每周共有28個往返航班飛越上述空域。

另外，台灣民航局（18日）要求航空公司所有客貨航班應避開烏克蘭交戰區空域。中華航空、長榮航空已宣佈變更飛航航路避開該空域。 華航稱，目前旗下的客、貨航班都未飛經烏克蘭上空，而是由羅馬尼亞、保加利亞、土耳其、阿塞拜疆、土庫曼等地進入印度上空，所有往返歐洲的航班都是正常運作。 長榮宣佈，所有往返歐洲航班即日起全數改航線，改由經過土耳其上空，預計會增加飛行時間。

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（撰稿：陳志芬 責編：蕭爾）