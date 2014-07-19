馬航空難：烏克蘭反叛「銷毀墜機線索」

2014年7月19日

圖像來源， 圖像加註文字， 客機墜毀地點位於烏克蘭東部被叛軍控制的區域，這使調查工作變得困難。

烏克蘭指責親俄反叛力量試圖在馬航MH17客機墜毀地點銷毀「國際犯罪」的證據。

烏克蘭政府說，「俄羅斯領導的」烏克蘭分離主義武裝人員阻止國際專家開展調查。

歐安組織的一個小組抵達第二天仍然受到民兵阻攔，不讓進入墜機殘骸現場。

「阻撓調查」

當地夏季氣溫很高，幾十具遇難者的遺體已經裝進口袋，放在路邊，並可以聞到屍體腐爛的味道。國際觀察團說，他們仍然受到全副武裝的反叛民兵的阻攔。

歐安組織發言人Michael Bociurkiw通過電話告訴記者，「其中一些屍體袋仍敞開著，遺體受到損害很嚴重，慘不忍睹。」

他說，歐安組織24人代表團周六雖然被允許前往空難現場，但是他們的行動受到反叛武裝的限制。

歐洲安全與合作組織發言人說，親俄的烏克蘭分離主義槍手將進入客機墜機地點的範圍控制，當調查人員凖備接近客機殘骸時，其中一名槍手還向空中開槍警告。

圖像來源， 圖像加註文字， 25名國際調查人員在停留一個多小時後離開了墜機地點。

客機殘骸散佈在大約20平方公里範圍內，位於兩個村莊之間，這是一片向日葵和麥田。

馬航MH17客機據信在烏克蘭東部頓涅茨克被叛軍控制的區域上空被地對空導彈擊落。這架馬航客機是在7月17日墜毀，機上298人全部遇難。

馬航發表的最新聲明說，機上遇難的所有人員國籍已經確定。

失事客機共載298人，包括荷蘭192人(其中1人持美荷雙重國籍)、馬來西亞44人(含2嬰兒)、澳大利亞27人、印尼12人(含1嬰兒)、英國10人(1人持英國南非雙重國籍)、德國4人、比利時4人、菲律賓3人、加拿大1人、新西蘭1人。

客機當時正從阿姆斯特丹飛往吉隆坡的途中。客機墜毀在盧甘斯克地區的卡拉斯尼盧奇與頓涅茨克附近的薩克塔斯克之間。

聯合國安理會呼籲對客機墜毀原因展開完全獨立的國際調查。

向俄施壓

烏克蘭發表聲明說，親俄反叛武裝人員從墜機現場抬走38具遇難者遺體，運往反叛控制的頓涅茨克市。

在墜機現場報道的BBC記者加爾平說，他看到一些人把遇難者的遺體搬走，但是不知道這些人是誰，會把遺體運到什麼地方。

聲明還說，反叛力量還試圖將馬航客機殘骸運往俄國。

烏克蘭政府強調，國際社會必須向俄羅斯施加壓力，要求撤回其恐怖分子，允許烏克蘭和國際專家對空難開展調查。

俄羅斯指責西方對莫斯科發動信息戰。

俄羅斯國防部要求基輔提交馬航客機發生空難時烏克蘭防空導彈系統活動的細節。

相互指責

烏克蘭衝突雙方目前都指責對方應對事件負責。

烏克蘭政府稱這是一起恐怖主義行動，並公布了他們所稱的截獲的烏克蘭分離份子對話錄音，該錄音可證明這架飛機是被分離份子打下來的。

但親俄的分離主義武裝人員說，是一架烏克蘭空軍戰機擊落了這架馬航客機。

美國總統奧巴馬周五表示，一枚從烏克蘭反對派控制地區發射的地對空導彈擊落了馬航MH17客機。

奧巴馬將這一襲擊稱為「無法形容的暴行」，並表示他一定要讓事實真相大白。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 聯合國安理會呼籲對客機墜毀原因展開完全獨立的國際調查。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 航空史上罕見的民用客機被擊落事件，震驚國際社會。

圖像來源， 圖像加註文字， 烏克蘭礦工參與了在墜機地點周圍的麥田裏搜尋遇難者遺體的工作。

圖像來源，BBC World Service