伊朗履行臨時協議 處理高濃度濃縮鈾

圖片版權 REUTERS Image caption 伊朗與六國的全面協議談判期限延長四個月。

根據國際原子能機構的消息稱，伊朗方面已經根據與美、俄、中、英、法、德六國簽署的有關限制其核計劃的臨時協議的規定開始處理其濃度最高的濃縮鈾。

伊朗同意停止提煉濃度高達20%的濃縮鈾。同時還採取稀釋、轉化等措施處理其庫存的濃縮鈾。

高濃度濃縮鈾可用於製造核武器，不過，伊朗堅持說，其核計劃是用於和平目的。

國際原子能機構發佈的報告顯示，伊朗方面已經履行了為期六個月的臨時協議規定，停止一定濃度的濃縮鈾提煉，以獲得國際間減輕經濟制裁。

伊朗在今年1月份同六國簽署的這項臨時協議在周日（7月20日）到期，不過由於伊朗和六國沒有能夠在截止日期之前達成全面協議，並同意繼續談判，決定將全面協議談判期限延長4個月。

這四個月的延期時間顯示出在，雖然伊朗方面已經履行臨時協議中的義務，但是永久消除爭議仍然面臨很大的困難。

六國希望伊朗方面能很大程度地減少濃縮鈾項目，以確保該國無法生產核武器，而伊朗方面則表示該國的核項目處於和平目的，並希望對該國的制裁盡快取消。

伊朗和西方國家多年來一直都局勢緊張，但是在代表改革派的魯哈尼當選伊朗總統以來，局勢環節，並帶來了目前的核談判結果。

根據去年11月24日在日內瓦達成的協議，伊朗暫停提煉豐度為20%的濃縮鈾的提煉，並且並同意把將近210公斤的濃縮鈾進行稀釋或轉化。

「成功之舉」

對於伊朗的履行臨時協議義務，美國方面表示這個過渡協議是「成功之舉」。

在周日國際原子能機構的報告之後，伊朗方面將會獲得總值為42億美元中最後一筆5.5億美元的資金。

而在未來的四個月的延長期內，伊朗海外資產帳戶中的28億美元資產還將解凍，不過作為交換，據悉伊朗將把所有豐度20%的濃縮鈾氧化物轉變成用於民用核反應堆的燃料。。

美國方面也指出，由於多年來的經濟制裁，伊朗在海外還有超過1000億美元的資產被凍結。

（編譯：林杉 / 責編：蘇平）