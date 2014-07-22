馬航空難死者遺體將空運荷蘭辨識身份

圖片版權 Reuters Image caption 180多名荷蘭籍公民死於這次的空難，荷蘭舉國降半旗致哀。

荷蘭首相馬克·呂特說，馬航MH17航班空難死者的遺體將從烏克蘭空運送到荷蘭辨識身份。

他表示，辨識身份的工作可能需要花費好幾個月的時間，這次空難中多數的死難者是荷蘭籍公民。

據稱，死者的遺體將從目前停放的烏克蘭城市哈爾科夫飛到荷蘭城市埃因霍溫，然後送到附近的希爾弗瑟姆展開辨識死者身份的工作。

烏克蘭的媒體報道說，一列包括5節冷藏貨運車卡和1節客車車廂的列車已經抵達哈爾科夫的車站，凖備將遺體運往馬里舍夫坦克廠。

有關部門計劃在坦克廠，將遺體裝入荷蘭方面凖備的冷藏裝備當中送去荷蘭。

馬航MH17號航班原定上周四（17日）從荷蘭的阿姆斯特丹飛往馬來西亞的吉隆坡，但是在途中經過政府軍與親俄武裝交戰的烏克蘭東部地區上空時，失去聯絡。

隨後證實墜毀在親俄武裝控制的地區；這架波音777-200型客機上乘客、機組人員共298人全體罹難。（撰稿：威克，責編：李莉）

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