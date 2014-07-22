馬航空難：「墜機現場仍有遇難者遺體」

圖片版權 Reuters Image caption 據廣泛報道，抵達哈爾科夫市的列車上運載著280多具遺體。

荷蘭官員周二（22日）表示，在烏克蘭搜尋馬航MH17航班空難死者遺體工作應該繼續進行，因為目前只找到200具遺體。

屍檢專家伊安·圖恩德說，專家小組開始清點運到烏克蘭東部城市哈爾科夫的遺體。

周三（23日），第一批空難死者的遺體將從哈爾科夫空運到荷蘭城市埃因霍溫，然後送到附近的希爾弗瑟姆展開辨認死者身份的工作。

馬航MH17客機據信在烏克蘭東部頓涅茨克被叛軍控制的區域上空被地對空導彈擊落。這架馬航客機是在7月17日墜毀，機上298人全部遇難，其中包括192名荷蘭人，佔遇難者總數的近三分之二。

西方國家說，有越來越多的證據顯示，這架民航客機是被親俄反叛武裝用俄羅斯提供的導彈擊落的。

但是俄羅斯將空難歸咎於烏克蘭政府軍。

圖恩德在哈爾科夫市舉行的記者會上表示，專家小組將返回墜機地點，再次搜尋遇難者的遺體。

他說，「直到（所有）的遺體離開這個國家，我們才會離開。因此我們還將繼續，並與那裏的人再次進行談判。」

據廣泛報道，抵達哈爾科夫市的列車上運載著280多具遺體。

但是圖恩德稍後澄清，當時一個目睹往列車上裝運遺體過程的可靠消息來源提供的數字是200具遺體。

圖恩德說，隨著屍檢專家清點所有冷藏車廂，這個數字也許還會增加。

與此同時，國際刑警組織發表聲明說，在遺體被運回荷蘭之前，國際專家將對這些遺體進行初步檢查。

（編譯/責編：路西）