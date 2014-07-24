美國法庭將對一假酒詐騙犯做出判決

圖片版權 BBC World Service Image caption Rudy Kurniawan 的「魔幻酒窖」其實就是他的廚房

美國聯邦法庭將在8月4日對加州一名製造假名貴葡萄酒的詐騙犯做出判決，他已經在去年12月被紐約聯邦法庭認定欺詐罪名成立。

現年37歲的Rudy Kurniawan是居住在美國加州的印尼人，曾經被認為是世界級的優秀葡萄酒收藏家，具有能夠得到罕見精品的聲望。

但是，美國聯邦調查局後來發現，他的「魔幻酒窖」其實就是他的廚房。

調查人員在他的住處搜出大量的假葡萄酒商標，以及用來包裹葡萄酒瓶塞的金屬箔。

Rudy Kurniawan經常在他的廚房裏把價格低廉的葡萄酒勾兌在一起，製成「佳釀」，送往拍賣會拍賣。

「名貴真酒」

Rudy Kurniawan在2012年被捕，被控至少銷售了價值2000萬美元的假酒，僅在2006年就通過拍賣會售出12000瓶假酒。

檢控官說，Rudy Kurniawan用詐騙所得購買了大量名貴真酒、豪華轎車、豪宅，名牌表、名牌衣服、藝術品，等等，而且沒有悔意，理應受到嚴懲。

但是他的辯護律師表示，Rudy Kurniawan只是希望得到追捧，希望得到他從來沒有得到過的成就感和歸屬感。

辯護律師希望法官對他的當事人從輕發落，僅僅判處他已經遭到羈押時間的徒刑。

（編譯：躍生 責編：李莉）