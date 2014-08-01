世衛組織：埃博拉疫情蔓延速度太快

圖片版權 ap Image caption 衛生工作者正在對工作場所消毒

世界衛生組織總幹事陳馮富珍表示，埃博拉病毒在西非地區的蔓延失控，如果情況繼續惡化將造成災難性後果。

但她說，如果管理得好，還是可以阻止病毒的進一步擴散。

自今年2月，埃博拉病的爆發已在西非國家造成729人喪生。

陳馮富珍同幾內亞、利比里亞和塞拉利昂三個受埃博拉病毒影響最嚴重的國家領導人開會，啟動一項耗資一億美元的應急預案以抗擊埃博拉疫情。

該計劃包括在疫區增加部署數百衛生工作者。

陳馮富珍說，這一會議必須成為抗擊埃博拉的轉折點。

她指出，埃博拉不僅僅在偏遠的鄉村地區傳播，而且也在人口密集的大城市擴散。此外，同以往爆發不同的是，有證據顯示病毒也可通過航空旅行傳播。

使防疫工作變得困難的一個問題是，埃博拉病毒還感染了許多處理病症的醫生，護士和其他衛生工作者。

「到目前為止，已經有60名衛生工作者死於埃博拉病毒的感染。一些國際衛生人員也受到感染。這一情況使控制疾病擴散的能力大為受損。」

埃博拉病是一種病毒性出血熱。埃博拉病毒通過接觸患者體液傳染。最初症狀如同流感，而後可發展到眼、牙牀等外部器官出血和內臟出血進而導致器官衰竭。

埃博拉病的致死率可達到90%。受埃博拉病毒感染的人如果接受早期治療才有可能生存。

早些時候，塞拉利昂總統宣佈位於該國東部的埃博拉病爆發中心將被隔離，他還要求安全部隊實施這些措施。

利比里亞政府宣佈周五（8月1日）為非工作日。

這一天所有公共和私人的工作場所都要關閉。政府辦公場所和所有公共聚集場所都要進行消毒。

編譯/責編：李莉