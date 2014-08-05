菲律賓首以偷獵罪對中國漁民判刑

圖片版權 AP Image caption 閩平漁63168於深夜時分擱淺。

菲律賓法院以偷獵罪對12名去年被捕的中國漁民判刑，其中船長被判囚12年，其餘獲刑6至12年不等。各人另加罰金10萬美元，漁船被充公。

去年4月8日深夜，船籍福建平潭的閩平漁63168號漁船於菲律賓圖巴塔哈群礁海域擱淺，菲方以破壞珊瑚礁為由逮捕船員，其後在船艙內發現2912隻已屠宰的穿山甲。

位於公主港的巴拉望省地方法院星期二（8月5日）裁定12名船員偷獵罪成立。菲律賓法務部公設律師辦公室委派的公設辯護人表示將為他們上訴。

分析認為，雖然這起案件並非發生於爭議海域，但本來已因南中國海權益糾紛而陷入僵局的菲中關係難免會因這次判決而面臨新的衝擊。

除了星期二獲刑的12人外，菲律賓目前仍以涉嫌非法捕魚為由，將數十名中國與越南漁民扣押於巴拉望島上。

其中，菲方於5月6日在中菲有主權爭議的南沙群島半月礁逮捕了九名中國漁民。

圖片版權 AP Image caption 菲方稱於發現漁船時搜獲2900餘只穿山甲。

圖片版權 AFP Image caption 菲律賓與中國的關係已因南海爭議而趨向緊張。

「惡劣天氣」

圖巴塔哈群礁位於菲律賓南部蘇祿海，是聯合國教科文組織認定的世界遺產，面積達9.7萬公頃，被菲律賓列為國家公園。

菲律賓海岸警衛隊於事發時稱，閩平漁63168於深夜時分在圖巴塔哈群礁北小島東側水域擱淺。

菲律賓媒體當時曾報道，軍方懷疑這些漁民可能是中國間諜，理由是中國軍方曾多次派遣漁船至菲國海域偵查油田開發情況，特別是位於巴拉旺省附近的馬蘭帕亞天然氣田。

據報道，被捕漁民在庭審中稱，他們當時正從印尼返回中國，因惡劣天氣而到群礁水域避難，而並未注意他們正在菲律賓領海之中。

巴拉望省檢察官羅德里格斯星期二表示，這些中國漁民目前獲准取保候審，但他們預料將在省內伊瓦希格監獄暨勞改農場服刑。

除了可能就偷獵罪上訴外，這些漁民還正另行就違反受保護物種罪和賄賂罪受審，但羅德里格斯檢察官對美聯社說，由於欠缺翻譯，這部分的審訊陷入停頓狀態。

美聯社還引述國家公園警司松科說，由於當時在船上搜出的穿山甲部分已開始腐爛，他們無法確定是否屬於受保護品種。

目前在四種亞洲穿山甲當中，世界自然保護聯盟（IUCN）把中華穿山甲和爪哇穿山甲（馬來穿山甲）列為瀕危物種；原籍巴拉望省的菲律賓穿山甲與印度穿山甲屬於瀕危物種。

在閩平漁63168擱淺事件發生前，美軍掃雷艦護衛者號於同年1月17日在圖巴塔哈礁海域觸礁，毀損約2345平方米的珊瑚，菲方其後索賠140萬美元。

圖片版權 BBC World Service

（撰稿：葉靖斯 責編：李莉）