奧巴馬授權美國空襲伊拉克極端武裝

圖片版權 Image caption 伊斯蘭極端武裝ISIS佔領伊拉克基督教社區最大的城鎮克拉克斯後，當地大多數伊拉克基督教徒已逃離家園。

美國總統奧巴馬說，他已授權對伊拉克北部的伊斯蘭極端武裝ISIS目標實施定點空襲，前提是該武裝對美國利益構成威脅。

但奧巴馬表示，美國不會將地面部隊派回伊拉克參戰。

奧巴馬說，美國之所以採取行動是為了防止發生針對少數族群的種族屠殺事件。

美國已對受到伊斯蘭極端武裝ISIS威脅的伊拉克地區提供人道援助的空投。

在伊斯蘭極端武裝ISIS佔領了伊拉克基督教社區最大的城鎮克拉克斯後，當地大多數伊拉克基督教徒已逃離家園。

美國官員說，美國向位於辛賈爾山外的少數族裔雅茲迪教派社區進行了空投。不少雅茲迪族人離開了家園，一些人在附近的山上躲避。

奧巴馬表示，美國不能也不應該在世界上出現危機時就出手干預。但美國可以「謹慎和負責地」採取行動，阻止種族屠殺事件的發生。

奧巴馬說：「今天，我們將伸出援手」。他表示，美國的空襲將瞄凖伊斯蘭極端武裝ISIS士兵，他們一旦向埃爾比勒進發，就將遭到空襲。

奧巴馬還說，美國能夠而且應該支持把穩定帶給伊拉克的溫和力量。

早些時候，聯合國安理會就伊拉克局勢進行了磋商。

美國駐聯合國代表格蘭特說，安理會成員國呼籲國際社會支持伊拉克政府和人民，並盡一切可能減輕伊拉克目前衝突對當地居民所造成的痛苦。

圖片版權 Getty Image caption 美國警告說，伊拉克境內的少數民族境況正變成「人道災難」。

聯合國秘書長潘基文說，他對目前的局勢「深感震驚」。與此同時，美國警告說，伊拉克境內的少數民族境況正變成「人道災難」。

在庫爾德人武裝周三撤離尼尼微省的克拉克斯後，ISIS連夜佔領了該市。

聯合國說，在辛賈爾山遭ISIS圍困的約50,000名伊拉克亞茲迪教成員，現在已經被解救了出來。

遜尼派穆斯林極端武裝組織ISIS控制了伊拉克和敘利亞的部分地區，並在那裏成立了一個伊斯蘭國IS。

（編譯/責編：蕭爾）