美國和聯合國譴責加沙爆發新的衝突

圖片版權 Image caption 為期三天的停火被巴以雙方打破。

美國和聯合國譴責巴勒斯坦和以色列在加沙地帶爆發新的衝突，並敦促雙方停止敵對行動。

在為期三天的停火結束後，以色列恢復了對加沙的空襲，以色列稱這是對目前控制著加沙的哈馬斯向以方發射火箭的回應。

以色列國防軍聲明說，為了回應巴方民兵的火箭襲擊，以軍已使用飛機、坦克和船炮對「70個恐怖據點」恢復了攻擊。

美國白宮發言人厄內斯特說，美國希望雙方「最終達成可持續停火協議」。聯合國表示，讓平民遭受更多痛苦「無法容忍」。

哈馬斯此前表示，已拒絕了延長停火時間的建議，因為以色列方面沒有滿足哈馬斯方面的要求。

星期六（8月9日）上午，以色列對加沙地帶一些目標發動的攻擊，主要集中在一些平民已逃離的地區。

以色列軍方表示，自以巴雙方為期3天的停火安排在星期五上午到期後，為了回應巴勒斯坦民兵的火箭襲擊，以軍對至少47個加沙目標進行了攻擊。

加沙緊急服務當局表示，有5人在星期五的加沙衝突中死亡，其中包括1名10歲的男孩，而2名以色列人在衝突中受傷。

聯合國的數據顯示，過去四周，已有1900名巴勒斯坦人在加沙的暴力衝突中死亡。以色列政府說，67名以色列人在衝突中死亡，其中包括3名平民。

圖片版權 Image caption 巴勒斯坦民兵星期五再次向以色列境內發射火箭，迫使居住在加沙邊境的以色列人躲避炮火。

在以色列和巴勒斯坦之間展開斡旋的埃及，呼籲巴以雙方重新返回談判桌。

美國白宮發言人厄內斯特說，哈馬斯決定重新發射火箭的舉動，不僅令以色列和加沙民眾陷入更大危險，而且對實現巴勒斯坦人民的願望毫無幫助。

厄內斯特說，美國希望雙方「在未來幾個小時同意延長停火，並最終達成可持續停火協議」。

聯合國秘書長潘基文也對加沙重新爆發衝突提出譴責。潘基文發表聲明說，「衝突給平民帶來更多痛苦並導致更多死亡的情況無法容忍」。

圖片版權 Image caption 以色列士兵向西岸的巴勒斯坦示威者發射催淚彈。

聲明說，聯合國秘書長敦促各方盡快找到方案，尊重人道主義停火安排，並繼續在開羅就達致持久停火方案展開磋商。

巴勒斯坦方面提出的主要要求包括結束以色列自2007年以來對加沙地帶的封鎖，以及開放邊境。巴勒斯坦也希望在國際社會的資助下進行重建。

星期五，巴勒斯坦代表團一名代表與埃及協調代表見了面。不過，已經退出談判的以色列官員說，以方不會「在炮火下舉行磋商」，因為巴方已恢復火箭攻擊。

巴勒斯坦高級官員穆斯塔法·巴爾古提對BBC說，射向以色列的火箭並非來自哈馬斯，而是巴勒斯坦其它派系。

星期五的衝突令以巴雙方都有傷亡。在西岸，聲援加沙巴勒斯坦人的示威者與以色列士兵衝突，1名巴勒斯坦人中槍身亡。在希伯倫，另1名巴勒斯坦人在抗議中受傷，但在送醫院後死亡。

（編譯/責編：蕭爾）