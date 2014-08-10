美國敦促立即行動為南海緊張局勢降溫

圖片版權 Reuters Image caption 克里讚揚東盟外長聲明包含了積極的內容

美國國務卿克里星期日（8月10日）在緬甸首都內比都對中國以及東南亞國家聯盟10國的外交部長髮表講話，敦促各國緩解就南海主權爭端出現的緊張局勢。

他說，各國不應該僅僅等待東盟成員國與中國在達成一項南海行為凖則的工作中取得進展，因為在等待的過程中存在著危險。

克里說，「我們都希望東盟和中國能夠加快談判的速度，達成有意義的行為凖則。但是我們認為，事態發展的緊迫性意味著僅僅等待是不夠的。」

「等待的過程中危險明顯增加，有領土訴求的有關各方需要現在採取行動，給事態降溫。」

菲律賓響應

菲律賓曾在此前一天提出建議，響應美國有關主動凍結導致局勢緊張行為的概念。

美國目前主張在南海問題上各方停止採取可能改變現狀的行動，其中包括佔領島嶼和土地的行動。

馬尼拉在美國建議的基礎上進一步提出，應加快南海行為凖則談判的進程，以及最終根據聯合國海洋法解決爭端。

克里在星期日舉行的一次記者會上沒有理會中國的反對立場。他說，東盟國家的外長們已經在聯合聲明中包含了積極的內容，美國對此「感到高興」。

有美國官員在星期日早些時候對記者說，東盟國家的聲明對中國來說是一個挫折，因為中國根本就不想討論這個問題。

（編譯：躍生 責編：董樂）