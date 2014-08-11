新聞背景：「伊斯蘭國」思想入侵印度尼西亞

圖片版權 AFP Image caption 有擔憂伊斯蘭國IS正在向全球最大的穆斯林國家印度尼西亞進行意識形態的入侵。

注：本文首發於2014年8月11日

在遜尼派極端武裝攻佔伊拉克和敘利亞大片領土，宣稱建立「伊斯蘭國」IS的同時，有擔心IS正在向全球最大的穆斯林國家印度尼西亞進行意識形態的入侵。

印度尼西亞的伊斯蘭極端組織不久前在該國首都雅加達、爪哇的梭羅、以及西努沙登加拉的碧瑪舉行會議，公開表示對「伊斯蘭國」IS的支持。

大多數這類會議都組織穿越城鎮和鄉村的公開遊行，參加遊行的年輕男女們高舉伊斯蘭國的黑色國旗，高呼支持IS的宣傳口號。

極端組織死灰複燃

2014年8月，YouTube上出現了一段在敘利亞的身穿ISIS軍裝的印尼男子鼓勵他們的同胞前往中東參加聖戰的視頻。

據信，視頻中的主角是印尼警方以恐怖主義罪名通緝的嫌疑犯阿布·穆罕默德。

這段未經證實的視頻在印尼政府中引起重大關注。

在過去十幾年中，印尼當局一直在對穆斯林極端團體進行艱苦鬥爭，被認為獲得了一定的成功。

政府關閉了一些好戰的網站，還抓獲了伊斯蘭祈禱團的精神領袖阿布·巴卡爾·巴希爾，據信伊斯蘭祈禱團是巴厘島爆炸案的兇手。

巴希爾目前被監禁，但是2014年7月他在獄中宣稱對「伊斯蘭國」IS的支持。

支持巴希爾的穆斯林極端組織的死灰複燃，對於印尼甚至全世界，都是一個令人擔憂的逆轉現象。

當局措施影響不大

圖片版權 Getty Image caption 2014年8月，印尼當局對這種現象做出反應，禁止「伊斯蘭國」的思想意識進入該國。

2014年8月，印尼當局對這種現象做出反應，禁止「伊斯蘭國」的思想意識進入該國。

印尼政府誓言要屏蔽那些有IS內容的網站，並監視那些凖備去中東和南亞等衝突地區的印尼公民，確保他們不參加IS的聖戰。

印尼反恐機構表示，有多至30名印尼公民在海外參加伊斯蘭極端組織的聖戰。

印尼官員還說，他們正在考慮要取消那些聲稱支持「伊斯蘭國」人的公民身份。

但是這些措施看起來並沒有對IS的印尼支持者起多大的影響，他們正在繼續公開表示對「伊斯蘭國」的支持。

當然，仍然有許多印尼穆斯林團體中的溫和派拒絕接受IS的思想體系，認為這一體系違背了伊斯蘭教的反對暴力、主張和平的教義，因此不適合印尼的伊斯蘭教徒。

（編譯：嵇偉 責編：橫路）