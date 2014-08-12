印度幼獅指引護林員找到母獅屍體

圖片版權 PA Image caption 野生動物保護官員說，獅子幼崽在兩歲半歲至三歲之前完全依賴於它們的母親生存。

在印度的一個動物保護區內，一頭獅子幼崽把護林員帶到了自己母親的屍體邊。官員們形容這是一個很不尋常的舉動。

一名護林員說，他看到這頭小獅子藏身草叢中，然後跟著它一直走到附近一座山上，發現了一具母獅子的屍體。

在這名護林員叫來森林工作人員和警察幫助搬移母獅屍體時，這頭小獅子一直守在母獅的身旁。

驗屍表明這頭母獅是在與一群其他動物，有可能是水牛打架後死去的。

位於印度吉爾的森林保護官夏爾馬說，這頭獅子幼崽的行為是「罕見的」和「非常奇特的」。在他對獅子的多年觀察中從未遇到過這種事。

印度古吉拉特邦的吉爾是亞洲獅的老家，根據2010年完成的獅子數目普查，該保護區裏有411頭獅子。

護林員拉納·莫裏告訴BBC英國廣播公司：「上周六的下午，我正在保護區的圖爾西·希亞姆範圍內巡視，看到這只獅子幼崽躲在草叢裏。」

莫裏說，這樣小的獅子幼崽從來不會單獨呆著，它們的母親一般都會伴隨它們，於是他開始尋找母獅。

他說：「我跟著這頭幼獅找到了母獅，她趴在一個小山丘上。幼獅的母親被稱為魯帕（美麗的意思），它最初看起來像是在睡覺，但是它並沒有任何動靜，我碰了碰它才發現，母獅子已經死了。」

當莫裏帶人回去搬移母獅屍體時，他們發現這頭幼獅仍然坐在已經死去的母獅身邊。

夏爾馬說，母獅子大約11歲，有肋骨骨折和內傷，因出血死亡。

印度野生動物研究所的獅子專家加拉告訴BBC說，他從來沒有聽說過這類涉及獅子幼崽的事件。

但他說，在吉爾動物保護區裏的獅子很少與人發生衝突，「獅子與護林員相互之間一般都很熟悉」。

夏爾馬說，「獅子不像狗，不會撓爪子或搖尾巴，但我們相信它們會認出它們每天看到的護林員。」

野生動物保護官員說，獅子幼崽在兩歲半至三歲之前完全依賴於它們的母親生存。

而這頭只有15個月大的小獅子現在正在處於護林員的持續觀察中。

（編譯：尚清 責編：李莉）