警方證實演員羅賓·威廉姆斯死於自殺
- 2014年 8月 12日
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美國警方周二（8月12日）證實了演員羅賓·威廉姆斯的死因是自殺。
63歲的威廉姆斯死前仍然在接受抑鬱症治療。
警方說，威廉姆斯周一中午被發現在加州寓所內身亡，他的妻子最後見到他是周日晚間。
他的妻子在周日晚間向他告別，周一上午離開寓所時以為他在另一個房間尚未睡醒。
警方透露，加州時間周一中午時分，威廉姆斯的私人助理前來寓所敲門，因無人應門而擔心。他走進房間後發現威廉姆斯已經死亡，全身冰冷。
調查人員周二上午進行屍體檢驗後初步確定死亡原因是上吊窒息。
官方還在等待毒理學檢測的結果對死因做出最後裁定。
威廉姆斯因《早安！越南》等影片蜚聲國際，他還曾憑借《心靈捕手》一片榮獲奧斯卡金像獎。
以往威廉姆斯曾多次談及，甚至調侃自己戒酒、戒毒過程中的掙扎。他也一直患有「嚴重的抑鬱症」。
威廉姆斯的妻子蘇珊·施奈德發表聲明，對他的死「無比傷心」，希望公眾尊重她和家人的隱私。
「我們希望大家紀念他時，不要把重點放在他的死，而是把重點放在他曾經給億萬人帶來的無數快樂和歡笑。」
包括美國總統奧巴馬在內的各界人士向威廉姆斯致敬。
奧巴馬說，威廉姆斯「讓我們歡笑，讓我們哭泣。」
（編譯：羅玲 責編：路西）