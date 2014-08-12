警方證實演員羅賓·威廉姆斯死於自殺

圖片版權 AP Image caption 美國總統奧巴馬說，威廉姆斯「讓我們笑，也讓我們哭」。

美國警方周二（8月12日）證實了演員羅賓·威廉姆斯的死因是自殺。

63歲的威廉姆斯死前仍然在接受抑鬱症治療。

警方說，威廉姆斯周一中午被發現在加州寓所內身亡，他的妻子最後見到他是周日晚間。

他的妻子在周日晚間向他告別，周一上午離開寓所時以為他在另一個房間尚未睡醒。

警方透露，加州時間周一中午時分，威廉姆斯的私人助理前來寓所敲門，因無人應門而擔心。他走進房間後發現威廉姆斯已經死亡，全身冰冷。

調查人員周二上午進行屍體檢驗後初步確定死亡原因是上吊窒息。

圖片版權 Reuters Image caption 好萊塢星光大道上影迷哀悼威廉姆斯

官方還在等待毒理學檢測的結果對死因做出最後裁定。

威廉姆斯因《早安！越南》等影片蜚聲國際，他還曾憑借《心靈捕手》一片榮獲奧斯卡金像獎。

以往威廉姆斯曾多次談及，甚至調侃自己戒酒、戒毒過程中的掙扎。他也一直患有「嚴重的抑鬱症」。

威廉姆斯的妻子蘇珊·施奈德發表聲明，對他的死「無比傷心」，希望公眾尊重她和家人的隱私。

「我們希望大家紀念他時，不要把重點放在他的死，而是把重點放在他曾經給億萬人帶來的無數快樂和歡笑。」

包括美國總統奧巴馬在內的各界人士向威廉姆斯致敬。

奧巴馬說，威廉姆斯「讓我們歡笑，讓我們哭泣。」

（編譯：羅玲 責編：路西）