烏克蘭危機：頓涅茨克遭到政府軍炮擊

圖片版權 AP Image caption 已經有報道說，政府軍炮擊在頓涅茨克造成了傷亡

烏克蘭東部親俄羅斯反叛佔據的頓涅茨克遭到烏克蘭政府軍的大量炮擊，與此同時一百多輛運載救援物資的俄羅斯車隊正接近俄烏邊界。

報道說，頓涅茨克市中心的人們得到疏散警報後走出辦公樓開始疏散。頓涅茨克已經被烏克蘭政府軍包圍了多個星期。

與此同時至少260輛裝載救援物資的俄羅斯卡車接近了反叛控制的邊境入口。

不過對於俄羅斯救援物資車隊的最終目的地仍然存在疑問。報道說，車隊似乎是開往俄羅斯城市羅斯托夫（Rostov），該城市靠近烏克蘭東部分離武裝控制的地區。

國際紅十字會一名高級官員將前往基輔，而後到莫斯科討論俄羅斯向烏克蘭東部運送人道救助物資的計劃。國際紅十字會說，俄羅斯和烏克蘭雙方需要就人道救助車隊過境的程序作出澄清。

圖片版權 Reuters Image caption 俄羅斯的救援物資車隊由260輛卡車組成

有指稱說，俄羅斯向烏克蘭東部派送援助物資是在遮掩向當地親俄分離武裝提供軍事物資的行動。但莫斯科稱這一指稱為「無稽之談」。

烏克蘭說，運送救援物資的俄羅斯車隊必須經過國際監察人員的檢查才能過境。

一直在跟隨俄羅斯車隊的BBC記者說，在通往羅斯托夫的高速公路上，運送物資的白色大貨車有俄羅斯軍車護送。

Image caption 政府軍密集炮擊反叛武裝佔領的頓涅茨克

周一（8月11日）烏克蘭軍方對外界表示，烏政府軍將很快重奪烏克蘭東部城市頓涅茨克。

自從烏克蘭新政府四月份決定派軍隊打擊在頓涅茨克和盧甘斯克的親俄的反叛武裝以來，至少有1500人喪生，數十萬人也流離失所，其中很多人進入了俄羅斯境內。

頓涅茨克和盧甘斯克的居民因為戰爭而面臨沒水、沒電的情況。

圖片版權 AP Image caption 頓涅茨克的民房遭到炮擊

美國和歐盟指責俄羅斯支持烏克蘭東部反叛武裝，並對其採取了多輪制裁。俄國採取報復措施，宣佈對美國和歐盟多數食品實施禁運。

（編譯：李莉 / 責編：橫路）