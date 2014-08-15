英國將考慮向庫爾德人提供軍備抗擊IS民兵

圖片版權 Image caption 庫爾德部隊正在伊拉克北部與「伊斯蘭國」的激進民兵作戰。

BBC獲悉，為了幫助伊拉克的庫爾德人抗擊「伊斯蘭國」（IS）武裝分子的進攻，英國將「積極考慮」庫爾德人可能提出的提供軍用裝備的要求。

庫爾德部隊目前正與控制了伊拉克北部大片區域的「伊斯蘭國」激進民兵作戰。

法國和美國已向伊拉克政府提供武器裝備。

英國唐寧街消息人士說，庫爾德人還未要求英國提供直接援助，但如果他們提出，英國將予以積極考慮。

英國政府星期四在緊急內閣會議中已討論了有關問題。星期五，歐盟外長將在布魯塞爾舉行相關會議。

主要由遜尼派極端分子構成的「伊斯蘭國」武裝在短時間內已奪取了伊拉克東部和北部一些城鎮，包括伊拉克基督徒和雅茲迪教成員等宗教少數族裔被迫逃離家園，躲進山裏。

聯合國在星期三宣佈伊拉克進入「三級應急」狀態，這是人道主義危機的最高級別。

圖片版權 Image caption 英國皇家空軍正幫助向背井離鄉的難民投放救援物資。

英國此前已協助將東歐國家的前蘇聯時代的軍用裝備運給庫爾德部隊。

英國皇家空軍正幫助向背井離鄉的難民投放救援物資，而美國則繼續對「伊斯蘭國」武裝的目標進行空襲。

英國首相卡梅倫說，派遣至伊拉克北部辛賈爾山區的美國特種部隊發現，那裏的難民比預期要少，這是一個「好消息」。

卡梅倫此前表示，英國在拯救那些被困山區伊拉克難民的國際行動中「扮演了角色」。

唐寧街在英國內閣緊急會議後發表聲明說，會議檢討了進行更多空投的方案，在有進一步需要時，會考慮其它選項。

唐寧街表示，英國派出的「奇努克」中型運輸直升機和「旋風式」戰鬥機將留在該地區。聲明強調，英國將繼續與庫爾德部隊合作，並確保他們獲得所需的軍事裝備。

自上星期六以來，英國已向伊拉克運送了近萬個可循環使用的水源淨化盒，以及太陽能燈和簡易住所材料。

圖片版權 BBC World Service

（編譯/責編：蕭爾）