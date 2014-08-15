教宗對華問候電報未送到 梵蒂岡二次傳遞

圖片版權 AFP Image caption 教宗一般會向其專機飛越國家的領導人發送問候，很多人把此視為是中國與梵蒂岡關係向前邁進的一步。

梵蒂岡承認，羅馬天主教宗方濟各訪問韓國飛越中國領空時按照教廷禮儀向中國領導人和中國人民發送的問候電報沒有傳遞成功，而梵蒂岡方面需要通過中國駐意大利使館重新發送。

另外中國的天主教徒對於教宗方濟各在前往韓國訪問作出反應，希望這能緩和梵蒂岡與中國當局的關係。

根據教廷禮儀，教宗一般會向其專機飛越國家的領導人發送問候。這種禮儀問候電文很少成為新聞，但這次卻有所不同，因為外界都想知道教宗方濟各在對中國領導人的祝願中都說了些什麼。

教宗方濟各在電文中說，進入中國上空之際，向中國國家主席和中國人民送上良好祝願，祈求和平。

從未收到

不過梵蒂岡的發言人隆巴迪表示，這份電文沒有能夠傳遞到，中國駐意大利的使館表示中方沒有收到這份電文，梵蒂岡方面旋即給中國駐意使館新的電文副件。

發言人還指出，這可能是出於技術原因。飛機的機長向地面控制塔發送了電文，然後由後者負責轉發給正確的收件人。但是無論如何，這份電文現在確實已經傳達到了。

雖然這中間存在小插曲，但中國外交部發言人周四向外界表示，中方對改善與梵蒂岡關係始終抱有誠意，願意繼續努力、進行建設性對話，推動雙邊關係改善進程。

由於長期以來中國與梵蒂岡關係緊張，並且雙方並沒有建交，此次是教宗首次被允許飛越中國的領空。

很多人視此是中國與梵蒂岡關係向前邁進的一步。周五很多天主教信徒和教士前往北京最古老的教堂參加彌撒，並表示感到與教宗的距離更近了。這些人都表達說，希望在不久的將來教宗也能訪問中國。

不過中國的媒體對於教宗訪問韓國幾乎都沒有報道，而且首爾天主教青年節的組織者表示，有大約80名中國天主教徒被禁止前往韓國參加這個活動，另外還有幾名居住在韓國的中國神職人員在教宗到訪之前被叫回國。

中梵關係

中國的天主教會被分成兩派，一派是「官方的」名為天主教愛國會的教徒，另外一派則是忠於教宗的地下教會。

1951年，在梵蒂岡承認台灣後，中國與梵蒂岡斷絕外交關係。中國後來成立自己的天主教愛國會，另外還曾經在一段時間內對地下教會的天主教徒進行打壓，不過到了1970年代末，中國稍微恢復了一定程度的宗教自由。

中國堅持自行「祝聖」任命主教的做法讓中國和梵蒂岡的關係非常緊張，教廷方面稱只有梵蒂岡才有權指定主教。

不僅是教宗飛越中國領空被視為是中梵關係改善的徵像，另外值得注意的是，方濟各在韓國與教徒的問答時間回答一名香港男子就如何幫助在中國大陸的天主教發展的問題時婉轉地避開了這一問題。

梵蒂岡發言人隆巴迪指出，教宗自己也說，無法回答所有的問題，這是其中之一。不過他也表示，教宗不希望為因為過於政治化的問題而給這個問答活動蒙上陰影。

據悉，中國愛國天主教會的人數大約有500萬，而地下教會的人數據估計約為其兩倍。

（編譯：林杉 / 責編：尚清）