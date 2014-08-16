加拿大專家承認向中國偷運危險細菌

圖片版權 Getty Image caption 布魯氏桿菌通常寄宿在綿羊、山羊、豬、牛和狗等動物身上

中國官方通訊社新華社報道，加拿大食品檢驗局前首席研究員、加拿大傳染病學家克勞斯·尼爾森承認企圖將危險細菌走私到中國。

報道說，渥太華高等法院周五（8月15日）對該案進行答辯，尼爾森承認企圖將加拿大食品檢驗局財產商業化、不安全運輸危險品等11項罪名。

報道說，2013年4月，加拿大皇家騎警公布，尼爾森和身為同事的華裔妻子於偉玲於2010年10月在渥太華機場凖備飛往中國時被警方截住。

警方在尼爾森的行李中搜出17個裝有病原體的小藥瓶和一些山羊血，後證實小藥瓶內裝的是活的布魯氏桿菌。

加拿大警方隨後對同案嫌疑人於偉玲展開全國通緝。警方表示，早在2005年9月就開始注意到這兩個人。

布魯氏桿菌可寄宿在動物身上，人類通常通過接觸受感染動物的分泌物，或進食受污染的肉類或奶製品而遭感染，人與人之間的傳染較罕見。

美國將布魯氏桿菌視為一種「生物恐怖主義」威脅。

報道說，現年68歲的尼爾森目前處於保釋狀態。渥太華法庭預計今年晚些時候才會宣判，這些罪名最高可判有期徒刑10年。

（綜合/責編：高毅）