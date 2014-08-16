美國密蘇里州福格森郊區宵禁嚴防騷亂

圖片版權 Getty Image caption 18歲的黑人少年周六被警察開槍打死引發了緊張局勢

美國密蘇里州宣佈，上周發生黑人青少年被警方開槍擊斃的聖路易斯郊區進入緊急狀態。

密蘇里州州長尼克森還宣佈，聖路易斯的福格森從當地時間午夜起實施宵禁直到清晨五點。

18歲的黑人青少年布朗涉嫌搶劫，在8月9日被警察開槍擊斃。

但是有目擊者說，手無寸鐵的黑人少年在舉起雙手的時候被警察開槍，身中數彈身亡。

激烈衝突

過去一周以來，全副武裝的警察和抗議者爆發了激烈暴力衝突。

尼克森表示，雖然許多抗議者和平表達訴求，但他不會容忍一小部分人趁機鬧事哄搶擾亂地方安寧。

「我們必須維持和平，這是一次考驗，全世界都在看著我們。」

周五，警方公開CCTV錄像，顯示布朗從便利商店偷走商品，還威脅恐嚇商店老闆。

布朗的家人批評警方公開錄像，表示警方公布錄像試圖辯護對布朗的「槍決謀殺行為」。

（編譯：友義 責編：路西）