美國密蘇里州長批評警方「火上澆油」

圖片版權 AFP Image caption 密蘇里州長尼克松批評警方火上澆油

美國密蘇里州州長傑·尼克松高調批評聖路易斯市警方不應公布一個顯示被槍擊死亡黑人青年布朗在商店偷竊的錄像。

尼克松州長在接受美國廣播公司ABC電視採訪時表示，在布朗被警方打死一周後公布錄像，等於在原本已經十分激動地公眾情緒上火上澆油。

美國司法部長霍德爾此前已經正式命令聯邦司法當局出面對遭槍擊死亡的黑人青年布朗驗屍。

街頭騷亂

與此同時，防暴警察連夜在事發地聖路易斯市小鎮福格森與拒絕執行宵禁令的抗議者周旋。

密蘇里州長尼克松是在事發地周六夜間發生打砸搶燒騷亂事件後簽署宵禁令的。

目前因治安狀況惡劣，宵禁令已經被延長至第二夜。

圖片版權 AP Image caption 福格森宵禁已經進入第二夜，抗議者繼續與警方對峙

八月九日一名白人警察在福格森鎮開槍打死黑人青年布朗之後，引發當地長期的種族對立情緒大井噴。

迄今為止警方已經在弗格森至少逮捕了七人，併發射催淚瓦斯驅散了百多眾的人群。

除事發地騷亂不斷之外，美國不少地方上周四萬上也有民眾舉行燭光追悼會，為和平祈禱。

抗議宵禁

抗議者則表示，實施宵禁本身就是火上澆油。

抗議領導人之一，一位名叫傑森·羅斯的黑人男性告訴美聯社記者說：「他們有槍，我們也有槍。我們凖備好了。」

當地有市政官員表示，擔心警方與持槍民眾衝突升級。

此前，荷槍實彈的警察與示威者之間發生了一周的暴力衝突。

密蘇里州長尼克森說，儘管許多示威者通過和平的方式表達他們的意見，但他不會允許一小撮打劫者威脅社區安全。

（編譯：晧宇 責編：羅玲）