俄人道救援車隊抵達烏克蘭東部邊境

圖片版權 af Image caption 俄國向烏克蘭東部運送人道救援物資車隊的第一批貨車已經抵達由分離主義分子控制的邊檢站。

俄國向烏克蘭東部運送人道救援物資的車隊的第一批貨車已經抵達由分離主義分子控制的邊檢站。

但它們似乎不大可能立即過境，因為紅十字會說，他們仍未得到車隊繼續前行的安全保證。

該車隊在上周二從莫斯科出發，運載了2000噸的救援物資，過去幾天一直停留在俄國的卡緬斯克•沙赫京斯基市。

俄國官方說，救援車隊將化整為零，以避免造成交通堵塞，但稱，星期天（17日）不會越境進入烏克蘭。

烏克蘭政府在周六晚些時候說，他們已經宣佈該車隊「合法」，但紅十字會官員當時說，仍有一些安全問題沒得到解決，因此仍不能放行。

烏克蘭和西方政府擔心該車隊會向反叛分子運送武器，或被用作俄國對烏克蘭發動軍事行動的一個借口。

俄國一直否認對烏克蘭事務有任何軍事參與。

擊落戰機

周日早些時候，烏克蘭軍方說，分離主義分子在該國東部城市盧甘斯克附近擊落了一架政府軍的戰鬥機。

一名軍方發言人說，事發時，飛行員及時彈出機艙，所以沒有受傷。

周日晚些時候，俄國、烏克蘭、德國和法國的外交部長將在柏林舉行有關東烏克蘭危機的會談。

反叛消息來源說，在過去24小時裏，有10名頓涅茨克平民在政府軍的進攻中被打死。

自從4月中旬烏克蘭新政府出兵鎮壓頓涅茨克和盧甘斯克的親俄分離主義者的反叛以來，已有2000多名平民和武裝人員被打死。

法新社援引烏克蘭軍方發言人馬蒂烏欽的話說，被擊落的這架戰機曾對地面發動攻擊，並「清除了一大批反叛分子」。

這位發言人說，飛行員彈出機艙安全逃生，後被救援人員護送到安全地點。

（編譯：嵇偉 責編：尚清）