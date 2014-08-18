福格森騷亂：奧巴馬呼籲冷靜

圖片版權 AP Image caption 在經過超過一周的騷亂之後，美國總統奧巴馬呼籲冷靜

美國密蘇里州福格森鎮在經歷一周的騷亂之後，美國總統奧巴馬周一呼籲各方冷靜。

一名未攜帶武器的黑人青年打劫商店被警察擊斃引發民眾激烈抗議並演變成騷亂。

奧巴馬總統說，沒有任何借口進行搶劫和實施暴力，警方也沒有借口過度使用武力。

在周一白宮的新聞發佈會上，奧巴馬宣佈美國司法部長霍爾德（Eric Holder）本周三將訪問福格森。

密蘇里州州長已下令在當地部署國民衛隊，以「恢復和平與秩序」。他同時解除了當地的宵禁。

「被擊中六槍」

18歲的黑人青年布朗是在8月9日被一名白人警官威爾遜擊斃的。

早些時候，布朗家庭委托的獨立屍檢顯示，布朗被擊中了至少六次，包括頭部中兩槍。

驗屍官說，頭頂一槍是致命的。他還說威爾遜警官並非是近距離開槍，也沒有跡象顯示布朗同警察有過搏鬥。

目擊者說，布朗是在雙手舉起投降的情況下被警察開槍打死的。而警方和威爾遜警官的支持者則說他是在同布朗搏鬥後才開的槍。

美國司法部將對布朗進行另一次屍檢。

擊斃布朗的警官威爾遜事發後已經帶薪停職等待接受調查。布朗的家人要就將這名警齡六年的警官逮捕。