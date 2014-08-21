俄國各地麥當勞連鎖店將受當局突襲檢查

圖片版權 Reuters Image caption 俄國消費者監督機構對俄國各地麥當勞連鎖店展開突襲檢查，這是被暫停營業的莫斯科分店。

作為食品標凖調查的一部分，俄國消費者權益監督機構周四（21日）宣佈，對俄國各地的麥當勞快餐連鎖店展開突襲檢查。

此前，俄羅斯聯邦消費者權益保護和公民權益監督局於周三勒令莫斯科的四家麥當勞餐廳暫停營業。

停業餐廳中包括1990年在莫斯科普希金廣場開設的俄國第一家麥當勞餐廳，麥當勞公司稱這是其全球客流量最大的餐廳。

周三晚間，通常顧客盈門的餐廳關著燈，門上掛的牌子寫著「因技術原因停業」。

俄國採取這一行動，正值俄國與西方就烏克蘭危機關係緊張和相互制裁之際。

本月早些時候，俄國對歐盟、美國和其它一些西方國家實施食品進口禁令。以回應這些國家因烏克蘭危機向俄國實施的制裁。

但俄國方面否認抽查麥當勞餐廳是出於政治目的。

俄羅斯聯邦消費者權益保護和公民權益監督局說：「有消費者投訴麥當勞快餐連鎖店的產品質量和安全有問題。」

美國象徵的麻煩

BBC駐莫斯科記者說，人們把麥當勞看作是美國的象徵之一，所以現在遇到了麻煩。

他說，俄國國會議員還呼籲檢查其他美國快餐品牌，包括漢堡王和肯德基，所以看起來俄國當權者失去了對美國快餐的胃口。

麥當勞公司說，該公司的首要任務是向消費者提供「高質量的食品」，目前正在研究俄國食品監督機構的投訴，以便決定如何爭取盡早重新開放莫斯科的連鎖店。

俄國官方通訊社俄羅斯新聞社報道說，監督機構凖備以違反衛生和食品安全規定的罪名把麥當勞告上法庭。

麥當勞公司對此拒絕發表評論。麥當勞公司的一名發言人說，他們願意接受任何檢查。

這名發言人還說，麥當勞在俄國每天為數百萬顧客提供服務，並希望盡量減少對顧客的打擾。

（編譯：嵇偉 責編：尚清）