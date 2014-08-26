美國公立學校 非白人學生人數過半

圖片版權 Reuters Image caption 美國公立學校的生源過去二十年來發生了很大的變化

新學期開學在即，美國教育部公布的數據顯示，公立學校中的白人學生人數將首次跌破半數，成為少數族裔。

美國教育部全國教育統計中心收集的數據顯示，2014-2015學年中，以往的少數族裔學生總數將超過一半成為主要生源。

這一人口轉變主要是南美裔學生人數的大幅度增加。

美國教育統計中心記錄全美國所有公立學校中的招生人數，並公布招生情況預測。

該中心的數據顯示，自1990年代中期以來，白人學生的比例一直呈下降趨勢，黑人學生比例則基本穩定持平，但是南美裔學生的比例卻有很明顯的大幅度增加。

數據顯示，過去二十年，南美裔學生所佔比例增加了一倍以上，而且預計還將在未來幾十年繼續上升。

這意味著在2014年秋季新學年開學時，全美公立學校中，白人學生所佔比例將首次跌落到50%以下，南美裔學生佔26%，黑人學生比例為15%。

另外還有一些亞洲裔少數民族，美國原著民以及太平洋島國後裔。不到3%的學生被定為混血。

這些數字顯示了公立學校學生中南美裔比例的上升，從1990年中期的14%增加到現在的26%，並將在2020年中期達到30%。

1990年代中期，白人學生在美國公立學校系統中佔的比例大約為65%，到2020年中期，白人學生的比例估算將為45%。

但是根據研究分析美國公共政策和社會趨勢的皮尤研究中心（Pew Research Centre）的統計，美國私立學校中的學生情況卻截然不同，白人學生的比例仍然非常高。

美國十分之一的學生上私立學校。

隨著學生中不再有多數族裔，美國有人開始質疑在教育系統中是否還能繼續使用「少數族裔」這一術語。

（翻譯：羅玲 責編：李莉）