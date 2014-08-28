美衛生官員：埃博拉疫情會「進一步惡化」

圖片版權 AFP Image caption 非洲目前已有超過2600例確診感染埃博拉病毒。

美國疾病控制與預防中心主任弗裏登表示，在西非地區爆發的埃博拉有可能「進一步惡化」後才有望改善。

弗裏登補充說，需要「前所未有」的行動來控制埃博拉病毒。

弗萊登會晤了利比里亞總統瑟利夫，討論如何應對埃博拉病毒的蔓延。

世界衛生組織表示，至今已有2615人染上埃博拉，其中1427人死亡，是有史以來最嚴重的埃博拉疫情。

利比里亞是受埃博拉影響最嚴重的國家。今年以來，該國共發生了1082起埃博拉病例，其中624人死亡。

與此同時，來自西非地區國家的衛生部長周四（28日）將在加納舉行會議，商討日益嚴重的埃博拉危機。

無國界醫生組織則批評說，國際社會對埃博來的反應行動「完全不足夠」，而且「非常混亂」。

該組織行動部負責人維格尼表示，現在才開始認真討論國際協調合作是完全不能接受的，而那些有資源和專家來改變這一切的國家則普遍採取一種「自我保護」的態度。

圖片版權 BBC World Service

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（編譯：李文 責編：葉靖斯）

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