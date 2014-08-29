菲移民局抓扣數十名中國人 中方交涉

圖片版權 AP Image caption 菲中關係近年來因南海島嶼主權爭議而變得緊張（圖為菲民眾手舉自製假導彈在中國駐菲使館門前示威）。

據新華社報道，中國駐菲律賓大使館證實，菲律賓移民局在北部八打雁省幾處電廠抓扣數十名中國人。

菲律賓中文媒體說，菲律賓執法人員到達電廠進行核查時，受到保安阻攔。隨後執法人員解除了電廠保安的武裝，衝入辦公室和職工宿舍進行檢查，許多工人逃跑。

這次行動中抓扣了約600名外國勞工，其中包括中國人。具體數字有待進一步確認。

新華社稱，電廠正在進行擴建，其項目包銷商是一名中國人，僱用了數百名中國工程師、技術人員和工人。

中國駐菲律賓大使館已經向菲執法人員提出交涉，要求菲方公正執法，盡快完成調查程序，保證中方人員人道待遇。

菲律賓《世界日報》曾報道，本月19日，菲律賓移民局在大馬尼拉地區的建築工地和商場抓扣了54名中國人。

報道中說，其中26人是在建築工地被抓扣，移民局稱這些人被非法雇佣以及無工作證作業。另外28名中國人是在商場被抓扣，移民局稱這批人涉嫌非法居留和非法從事零售業活動。

報道中還說，記者現場接到投訴，移民局也抓扣了持有菲律賓護照的菲籍華人。但移民局探員表示時間已晚，當天不會進行身份核實與處理，要待次日再處理。

移民局發言人說，如果這些外國人不能出示工作有關手續，他們可能將受到指控，最終遣送回國。

菲律賓移民局網站發佈的新聞稿說，這些行動是移民局打擊非法留菲工作的外國人的一部分。

發言人說，移民局正努力識別「壞蛋」，「他們只佔本國外國人口的百分之一，因為人數很少，所以在入境時找出他們相當於大海撈針」。

發言人還稱，移民局已在推動立法，允許預報旅客信息系統在「壞蛋」的飛機降落在菲律賓之前提供信息。

預報旅客信息系統指航空公司通過網絡向其國際航班目的地國家政府部門報送旅客、機組成員和非機組成員的信息，以便相關部門在航空器入境前記錄和檢查。

（撰稿：實習生李蒸，責編：蕭爾）