「天上掉餡餅」 印度猴子空中撒錢

圖片版權 AP Image caption 很多印度教徒把彌猴視為神聖的，並餵養彌猴。

在印度喜馬偕爾邦首府希姆拉的一片松樹林裏，很多遊客感受了一次「天上掉餡餅」的好運氣，林中一隻猴子向遊客撒下很多鈔票。

有目擊者說，當時大為吃驚的遊客們四處奔跑去撿鈔票，整個過程長達一個小時。

報道稱，這只猴子從附近的一個人家偷走了一萬盧比（約合165美元）。當時，這只猴子進房子尋食，但是卻一無所獲，索性順手牽羊偷走了許多鈔票。

這只猴子最初是手持鈔票坐在一個住宅的房頂上，然後把錢一張一張地向下撒。當人們開始去撿錢的時候，這只猴子又跳到了樹上。

當看到了自己吸引眾多目光，猴子就繼續狂撒鈔票，很多人也就跟隨跑去撿錢。

在喜馬偕爾邦有大約30萬隻猴子，而希姆拉則是很多動物的避風港。印度教把彌猴認為是神聖的動物，印度教徒經常會餵這些猴子。

然而在最近幾年，這些猴子經常與居民發生衝突，毀害農田，為了爭搶食物而攻擊路人，並咬傷兒童。因此喜馬偕爾邦當局宣佈猴子具有威脅性。

這是希爾姆第二次發生猴子撒錢事件。在二月份曾經發生過一次。

(編譯：林杉 / 責編：路西）