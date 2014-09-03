日本安倍宣佈內閣改組 主要成員獲留任

圖片版權 AFP Image caption 自民黨新領導班子：二階俊博、穀垣楨一、高村正彥、稻田朋美（從左至右）

日本首相安倍晉三周三（3日）公布了改組後的新內閣名單，其成員與日本媒體事先透露的大致相同。

原內閣中的6名主要閣員獲得留任，包括副首相兼財務金融大臣麻生太郎、官房長官菅義偉、外相岸田文雄、文部科學相下村博文、國土交通相太田昭宏和經濟再生大臣甘利明。

而新內閣的不少新人均是執政自民黨的高級幹部。農相由原自民黨TPP對策委員長西川公也出任，綁架問題擔當相則起用原自民黨參議院政審會長山谷惠理子。自民黨政調會長高市早苗則接任經濟產業相。

另外，新設的安全保障法制擔當相將起用前防衛副大臣江渡聰德，江渡聰德還同時並兼任防衛相。至於之前因與安倍在安保政策上意見相左而拒絕就任安保相的石破茂，則擔任地方創生擔當相。而前官房長官鹽崎恭久則獲委任為厚生勞動相。

還有一點值得注意的是，改組後的內閣中有5名女性成員，包括總務大臣高市早苗、法務大臣 島綠、經濟產業大臣小渕優子、國家公安委員長兼拉致（綁架問題）大臣山谷惠理子及女性活躍大臣有村治子，

圖片版權 Reuters Image caption 本屆安倍內閣自2012年12月26日上台執政，此次是第一次進行內閣改組。

而內閣中年齡最大的是73歲的副首相麻生太郎，年齡最小的是只有40歲的經濟產業大臣小渕優子。

本屆安倍內閣自2012年12月26日上台執政，此次是第一次進行內閣改組。日本共同社稱，安倍內閣在無一名閣僚換人的情況下持續執政617天，創下戰後最長紀錄。

自民黨高層改組

與此同時，由於執政自民黨多名高層幹部入閣，該黨也同時進行高層人士調整。

原法務大臣穀垣禎一齣任最關鍵的自民黨幹事長一職，接替與安倍關係緊張的石破茂。穀垣禎一以前曾經擔任過自民黨總裁，並且是黨內穀垣派的領袖，具有相當大的影響力。

此外，新任自民黨政調會長由原行政改革大臣稻田朋美擔任、總務會長由原經濟產業大臣二階俊博擔任、選舉對策委員長由原經濟大臣茂木敏充擔任。

（撰稿：李文/責編：蕭爾）