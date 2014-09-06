塞拉利昂宣佈全國禁閉令控制埃博拉疫情

圖片版權 AFP GETTY Image caption 這次埃博拉爆發已經在塞拉利昂導致四百多人死亡

西非國家塞拉利昂將在9月18日至21日採取為期四天的全國禁閉措施，以控制埃博拉病毒的擴散，並幫助醫療衛生人員確診病例。

塞拉利昂總統高級助理卡爾博（Ibrahim Ben Kargbo）說，在實施上述禁閉措施期間，塞拉利昂國民將不得離家出門。

自從今年3月份西部非洲爆發埃博拉疫情以來，病毒已經在塞拉利昂、利比里亞、幾內亞和尼日利亞四國造成兩千多人死亡。

這次已經持續六個月的疫情被認為是歷史上最嚴重的埃博拉疫情，而且目前仍未出現緩解跡象。

「必要措施」

卡爾博說，為了徹底消除埃博拉病毒的擴散，採取全國禁閉這樣的嚴厲措施是必要的。

他說，國家將動員21000人執行這個禁閉令。

此前，塞拉利昂已經在疫情最嚴重的靠近利比里亞邊境地區部署大批警察和軍隊，協助當地城鎮的檢疫工作。

全世界的醫療衛生機構紛紛向西部非洲提供資金和設備，但目前病毒擴散仍未停止。

醫療專家們說，當地衛生體系薄弱，缺乏訓練有素的醫務人員，這是對付疾病的主要障礙。

圖片版權 BBC World Service

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（編譯：躍生 責編：蕭爾）