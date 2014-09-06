涉挪用台灣援助款薩爾瓦多前總統主動到案

圖片版權 EPA Image caption 薩爾瓦多前總統弗朗西斯科‧弗洛雷斯失蹤四個月後主動到案。

涉嫌挪用台灣援助款的薩爾瓦多前總統弗朗西斯科‧弗洛雷斯（Francisco Flores），失蹤四個月後主動到案。弗洛雷斯表示因尊重法律主動現身，律師團抗議法官裁定將其在家軟禁表示將抗告到底。

弗洛雷斯五日上午在律師陪同下現身首都聖薩爾瓦多第一法庭時，發表簡短的聲明，表示因為尊重法律才主動到案。長達一小時審訊後，以無逃亡之虞裁定在家軟禁。

現年五十五歲的弗洛雷斯隸屬右翼「國家共和聯盟黨」（ARENA），於1999年至2004年出任薩爾瓦多總統。今年三月底因涉嫌挪用台灣援助款接受國會特別調查委員會傳召說明，五月六日失蹤。弗洛雷斯被控挪用公款，非法斂財和屢傳不到三項罪名。

2013年10月，毛裏西奧‧富內斯（Mauricio Funes）總統在全國聯播節目公開引述美國大使館內參資料，指控弗洛雷斯挪用三筆台灣援助款總數多達1500萬美元，包括地震賑災﹑掃毒與打擊犯罪組織專款。

2001年初薩爾瓦多兩度大地震造成1,500人遇害，200,000人無家可歸。

富內斯指控弗洛雷斯挪用台灣援助款後將支票存入哥斯達黎加與巴哈馬兩家銀行其名下私人帳戶，涉及非法洗錢。他並對台灣政府援助款卻以弗洛雷斯為收款人涉嫌行賄表示高度質疑。

弗洛雷斯公開否認在兩國擁有巨款，但哥斯達黎加政府公開證實弗洛雷斯確實擁有銀行帳戶後，案情急轉直下。

弗洛雷斯一度企圖經陸路前往危地馬拉時，在邊界關卡被攔下。五月初因多次傳訊未到，檢察官經由國際刑警組織發佈全球通緝至今。

弗洛雷斯反控左翼游擊隊轉化政黨的「法拉本多‧馬蒂民族解放陣線」（FMLN）總統富內斯無中生有，為今年三月大選造勢。「法拉本多‧馬蒂民族解放陣線」已在總統大選獲勝繼續執政。

弗洛雷斯消失期間，一度傳出現身巴拿馬前總統米雷婭‧莫斯科索（Mireya Moscoso）位於中部省份太平洋岸別墅，但巴拿馬外交部稍早前否認有弗洛雷斯入境記錄。

（責編：蕭爾）