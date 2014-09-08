伊拉克危機：議會批准新政府內閣名單
- 2014年 9月 8日
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為了打擊IS伊斯蘭國，伊拉克議會通過了新一屆政府內閣，其中分別包括遜尼派和庫爾德族的副總理穆特拉克和澤巴里。
此次伊拉克終於打破長達數周的政治僵局，組建了具有包容性的政府內閣。
不過有關內政部和國防部長的人選沒有達成協議。
阿巴迪承諾將會在一周之內選出這兩個職位的人選。
馬利基被指責將伊拉克的少數派遜尼派邊緣化，而在八月份辭職。
在馬利基辭職之後，溫和派的什葉派總理阿巴迪被要求組成新的政府內閣。
美國方面敦促以伊拉克建立聯合政府，與遜尼派合作，並稱這是美國幫助該國軍事打擊IS的條件。
目前IS已經佔領了伊拉克的很多地區。不過很多遜尼派反叛人士已經表示，如果在新政府內閣讓遜尼派擁有足夠的權力，那麼他們願意反擊IS。
BBC記者表示，建立新政府有時間限制，所有的討價還價和談判僵局一直到最後一刻才得以解決。
（編譯/責編：林杉）