伊拉克危機：議會批准新政府內閣名單

圖片版權 EPA Image caption 伊拉克新內閣包括遜尼派和庫爾德族的副總理人選。

為了打擊IS伊斯蘭國，伊拉克議會通過了新一屆政府內閣，其中分別包括遜尼派和庫爾德族的副總理穆特拉克和澤巴里。

此次伊拉克終於打破長達數周的政治僵局，組建了具有包容性的政府內閣。

不過有關內政部和國防部長的人選沒有達成協議。

阿巴迪承諾將會在一周之內選出這兩個職位的人選。

馬利基被指責將伊拉克的少數派遜尼派邊緣化，而在八月份辭職。

在馬利基辭職之後，溫和派的什葉派總理阿巴迪被要求組成新的政府內閣。

美國方面敦促以伊拉克建立聯合政府，與遜尼派合作，並稱這是美國幫助該國軍事打擊IS的條件。

圖片版權 Reuters Image caption 伊拉克總理阿巴迪將會領導包括遜尼派和科爾德派副總理的政府內閣。

目前IS已經佔領了伊拉克的很多地區。不過很多遜尼派反叛人士已經表示，如果在新政府內閣讓遜尼派擁有足夠的權力，那麼他們願意反擊IS。

BBC記者表示，建立新政府有時間限制，所有的討價還價和談判僵局一直到最後一刻才得以解決。

（編譯/責編：林杉）