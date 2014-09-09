荷蘭專家：MH17被眾多物體擊中解體

圖片版權 Reuters Image caption 馬航MH17：荷蘭專家說飛機被多個物體擊中

荷蘭專家說，馬來西亞航班MH17在空中爆炸前曾被「多個物體擊中」，有些物體「還以高速穿透飛機」。

負責調查墜機事故的荷蘭運輸安全委員會說，沒有「技術或是人為錯誤的證據」。

BBC一名記者說，這些證據與之前所說該飛機被導彈碎片擊中吻合。

該架飛機今年7月在從荷蘭的阿姆斯特丹飛往馬來西亞首都吉隆坡的途中在烏克蘭東部叛軍控制的地區墜毀。

機上298人全部遇難，乘客中大多數是荷蘭人。有報告稱該飛機是由親俄羅斯的叛軍打下來的。

荷蘭航空調查人員綜合分析了飛機黑匣子的數據、空中管制、衛星圖像以及墜機現場的照片撰寫了這份調查報告。

他們說，「飛機在被外來的眾多物體以高速擊中和穿透機體而導致飛機在空中解體」。

專家說，機艙的語音留言顯示，沒有任何技術故障和緊急情況的跡象。

BBC記者說，雖然該報告只是初期調查報告，但它是官方調查報告，因此意義重大。

這架馬航波音777飛機墜毀在頓涅茨克地區。

荷蘭運輸安全委員會負責領導這次國際調查行動。

烏克蘭政府以及西方一些領導人表示，有較強的證據顯示，飛機是被親俄的烏克蘭叛軍用山毛櫸導彈打下來的。

但俄羅斯一再否認它向叛軍提供任何導彈等武器。

來自英國、德國、澳大利亞、馬來西亞、美國、烏克蘭以及俄羅斯的專家共同合作調查此案。

荷蘭運輸安全委員會說，有關飛機失事的最終報告預計將會在一年內公布。

（編譯：凱露/責編：董樂）