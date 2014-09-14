澳大利亞向中東派兵參與打擊IS行動

圖片版權 BBC World Service Image caption 澳大利亞派遣的部隊包括八架超級大黃蜂戰鬥機

澳大利亞決定向中東地區派遣600名軍人，以參加可能對伊拉克伊斯蘭國武裝分子發動的多國軍事行動。

澳大利亞總理阿博特說，澳大利亞是應美國要求採取這一行動的，最初的派遣地點是阿拉伯聯合酋長國。

目前已經有近40個國家同意參加以美國為首的打擊伊斯蘭國極端主義組織的行動，其中包括10個阿拉伯國家。

法國將在星期一主持召開一次地區安全峰會，美國國務卿克里已經在完成對中東地區的四天訪問之後於星期六抵達巴黎。

美國總統奧巴馬在上個星期提出了一項在伊拉克和敘利亞打擊伊斯蘭國武裝的戰略計劃。

國際聯盟

澳大利亞總理阿博特星期日（9月14日）發表談話說，伊拉克已經明確表示，他們歡迎為恢復伊拉克安全而提供的軍事協助。

他說，澳大利亞派遣的軍隊包括8架超級大黃蜂戰鬥機。

他還說，澳大利亞所參與的是一次國際聯盟行動，而不僅僅是簡單的美澳聯合行動。

阿博特說，派遣行動將從下個星期開始，目前還沒有確定有關如何使用這支部隊的計劃。

伊斯蘭國目前控制著伊拉克和敘利亞的大片土地，美國中央情報局認為在這一地區活動的伊斯蘭國武裝分子可能有大約3萬人。

（編譯：躍生 責編：葉靖斯）