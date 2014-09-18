美國會眾院通過奧巴馬敘利亞戰略計劃

圖片版權 EPA Image caption 國會領袖們在白宮聚會，討論如何討伐伊斯蘭國

美國國會眾議院批准了奧巴馬總統的計劃，向抗擊伊斯蘭國IS的敘利亞溫和派反叛力量提供訓練和武器。

在共和黨控制的眾議院中，這項表決以多數票贊同通過，預期參議院也將採納這個計劃。

在這之前，奧巴馬總統重申不會讓美國戰鬥部隊參與伊拉克地面行動。

自8月中旬，美國對伊斯蘭國（IS）發動了174次空襲。

伊斯蘭國伊斯蘭極端武裝目前控制了敘利亞大部分地區和伊拉克北部。

據美國指揮中心的消息，在星期二和星期三的最新空襲中，美國軍隊摧毀了IS兩輛裝甲車和數個單元。

奧巴馬新戰略凖備對敘利亞實施同樣的攻擊，並呼籲40國家組成聯盟，共同討伐這個激進組織。

奧巴馬的計劃在眾院很快獲得通過，共和黨控制的眾院基本上支持奧巴馬有關擊敗和瓦解伊斯蘭國的戰略。

但是眾議員中的強硬派覺得該計劃仍不足夠。他們爭辯說，總統應該考慮出兵敘利亞和伊拉克。但是奧巴馬早已表明他不准備這樣做。

共和與民主兩黨都有議員懷疑敘利亞反叛力量是否有能力勝任這項任務。

在參議院舉行的聽證會上，他們要求國務卿克里保證敘利亞戰鬥人員得到甄別，避免美國武器落入壞人手中。

(編譯：董樂/責編：李莉）